Молитви зайвої не буває. Коли святкувати Різдво Христове і чи можна двічі

Українці святкують Різдво тоді, коли їм хочеться — за старим стилем чи новим, адже так дозволила церква. Тим, хто ще не визначився, митрополит ПЦУ Олександр Драбинко дав відповідь, коли святкувати Різдво в Україні і чи можна двічі — читай у матеріалі.

Коли святкувати Різдво в Україні і чи можна двічі

Митрополит Переяславський та Вишнівський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр Драбинко повідомив, що церква може святкувати Різдво за обома календарями — Новоюліанським та Григоріанським.

Наразі ще не можна сказати, які церкви коли проводитимуть святкові служби — поки перевага на боці 7-го січня. Але і 25-го грудня, разом з Європою, хочуть відзначати Різдво значна частина українців. Однак якщо виникають спірні ситуації в родинах чи громадах, священнослужителі пояснили, коли святкувати.

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Знайте, молитви зайвої не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво Христове відзначаємо за кожною Божественною літургією, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік, — розповів митрополит.

Під час Божественної літургії згадуються Євангельські події, серед яких і Різдво, і Воскресіння, і Голгофа, і Вшестя Господа на небеса. Тому немає гріха в тому, коли саме святкувати Різдво.

Священнослужителі розповідають, що точно статистику, хто коли святкував, ми зможемо побачити після 7-го січня. Цьогоріч активність обговорень теми в інтернеті дуже висока, адже вона доволі важлива.

Раніше ми розповідали, чи дозріло суспільство до святкування Різдва 25-го грудня.

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