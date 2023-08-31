Коли викопувати жоржини і як це правильно робити: покрокова інструкція

Жоржини — осінні квіти, які асоціюються з вереснем, початком навчального року в школах та усмішками вчителів. Ці квіти доволі невибагливі у догляді, однак потребують вчасного викопування та добрив.
Коли викопувати жоржини і як це правильно робити — читай в матеріалі.
Хоч і жоржини вважаються доволі стійкими квітами, аби вони не замерзли, треба слідкувати й за денними, і за нічними температурами.
Якщо на градуснику нижче -3°C кілька ночей підряд, а земля достатньо зволожена дощами, краще викопати жоржини, навіть якщо вони рясно цвітуть.
Якщо на градуснику нижче -3°C кілька ночей підряд, а земля достатньо зволожена дощами, краще викопати жоржини, навіть якщо вони рясно цвітуть.
Варто брати до уваги самі рослини: як тільки виявиш, що листочки й квіти стали в’янути від легкого морозу, — терміново викопуй бульби.
Важливо, що бульби жоржин тендітні, погано переносять вогкість та доволі схильні до різних захворювань і пошкоджень шкідниками (наприклад, гризунами). Часто фахівці ризикують, залишаючи на зиму цибулинки у відкритому ґрунті. Для цього вони додатково утеплюють ґрунт біля місця зростання жоржини, щоб вона не промерзла.
Але бульби цих квітів не найкраще терплять близькі до нуля температури. Крім цього, небезпеку несе волога в період спокою: восени ґрунт насичується опадами, а весною — талими водами. Тому навіть якщо в тебе є укриття, то підземна частина рослини може загинути. Через це краще все ж викопувати жоржини на зиму.
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