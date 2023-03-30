Коли збирають березовий сік в Україні 2023: найкращий час

Березовий сік — це напій, що тече зі стовбура дерева. Для цього в ньому потрібно зробити отвір. Кажуть, що цінний не лише сік, а й продукт, що виходить у результаті бродіння.
Наші пращури робили з нього напій для зміцнення здоров’я. Коли збирають березовий сік в Україні 2023 — читай у матеріалі.
В Україні березовий сік починають збирати після набухання бруньок на дереві. Наприклад, на початку та до кінця квітня. Але після того, як листя розпустилося, збирати сік не можна (адже його практично не буде). Також такий напій матиме неприємний смак.
Збирати сік можна наприкінці березня. Це залежить від погоди та стану дерева. Саме тому в різних регіонах ці терміни різняться, та й весна іноді приходить із запізненням, тож назвати точні дати складно.
Збирати сік можна наприкінці березня. Це залежить від погоди та стану дерева. Саме тому в різних регіонах ці терміни різняться, та й весна іноді приходить із запізненням, тож назвати точні дати складно.
День у такому разі краще вибрати сонячний: у похмуру та дощову погоду циркуляція соку не така інтенсивна.
За словами державного інспектора з охорони навколишнього середовища Олександра Вітряка, березовий сік масово заготовляють постійні лісокористувачі, а також підприємці, які отримують спеціальний дозвіл (лісовий квиток).
Такий документ дає право на отримання соку у відведених місцях з дотриманням встановлених правил заготівлі.
Такий документ дає право на отримання соку у відведених місцях з дотриманням встановлених правил заготівлі.
Однак у межах населених пунктів відповідно до вимог пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах така діяльність заборонена, а відповідальність за такі дії передбачена ст. 152 КУпАП. Тобто самовільно збирати сік в Україні зараз не можна.
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