Україні передали комплекси NASAMS: характеристики, дальність та точність установки

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 14:30
Nasams

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