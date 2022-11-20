Конденсат на вікнах? Дізнайся про дешевий та ефективний спосіб, як його позбутися

Зранку ми йдемо до вікна, щоб підняти жалюзі, подивитися, яка погода чи провітрити кімнату. У холодну пору року на вікнах зранку з’являється конденсат. Він не дає чітко роздивитися вулицю через вікно, а також сприяє розвитку грибка та плісняви.
Ми розповімо, як уникнути конденсату на вікнах у холодну пору року.
Насамперед ти маєш знати, що головними причинами появи конденсату на металопластикових вікнах є вологість і контраст температури.
Чим вища вологість та температура в оселі та нижче температура за вікном, тим більша ймовірність появи конденсату.
Чим вища вологість та температура в оселі та нижче температура за вікном, тим більша ймовірність появи конденсату.
Конденсат слід прибирати, адже через нього з’являється грибок та пліснява. Проте робити це можна не тільки за допомогою побутових засобів, а й звичайної кухонної солі. Відомо, що сіль зневоднює та поглинає вологу, тому це дешевий та ефективний спосіб у боротьбі з конденсатом.
Є кілька варіантів, як використовувати сіль для запобігання грибка та накопичення зайвої вологи на підвіконні.
Якщо ти побачив(-ла), що за кілька днів сіль на підвіконні затверділа, її не варто викидати. Ти можеш використати її повторно. Треба нагріти сіль у мікрохвильовці та знову поставити на підвіконня.
Також, щоб конденсат на вікнах накопичувався менше, дотримуйся простих порад:
Крім цього, зверни увагу на своє вікно. На появу конденсату також впливають брак, порушення цілісності вікна, неправильне встановлення, неякісне оброблення відкосів. Якщо помітив(-ла) якісь дефекти — краще звернутися до спеціаліста, щоб він відремонтував вікна.
Взимку треба піклуватися не тільки про вікна, а й балкон. Раніше ми розповідали, як утеплити балкон.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!