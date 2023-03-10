Коронавірус в Україні: кількість хворих стрімко зростає

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на тлі постійних новин про війну, багато людей почали забувати про те, що у світі лютує COVID-19.

Кількість інфікованих тим часом з кожним тижнем тільки зростає. Що відомо про коронавірус в Україні — читай у матеріалі.

Коронавірус в Україні 2023: що відомо

Лікарка-терапевтка Анна Смаль зазначає, що в Україні знову зростає кількість хворих на COVID-19.

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Зараз помічаю в пацієнтів високотемпературний штам, який супроводжується сухим нападоподібним кашлем, який не піддається лікуванню антибіотиками.

У деяких пацієнтів навіть знижується сатурація. В Україні COVID-19 зараз високоактивний, і всім слід бути обачними, не забувати про заходи безпеки.

Важливо, що уряд продовжив карантин через коронавірус в Україні до 30 квітня.

І якщо на початку року в Україні за тиждень було виявлено 2700 випадків захворювань на коронавірус, то за минулий тиждень є понад 9000 підтверджених випадків.

Як убезпечити себе від COVID-19

За словами лікарки, попри те, що найкращі світові медичні школи кілька років працюють над дослідженням імунного захисту від COVID-19, існує низка відкритих питань щодо тривалості імунітету після вакцинації чи перенесеної інфекції.

Усе через стрімкі мутації генів SARS CоV-2, на які ми не чекали. А ще ми очікуємо на чотири штами вірусу грипу цього сезону, і вакцини в нас поки немає.

Що ми можемо зробити:

Вакцинуватися бустерною дозою доступної тобі вакцини. Гуляти на свіжому повітрі на сонці для вироблення вітаміну Д3, який стимулює функції імунних клітин. Збагатити харчування ферментованими (квашені овочі) та кисломолочними продуктами для посилення імунітету слизових оболонок. Вони першими захищають нас при контакті з вірусом. Їсти гарбуз та його насіння, яке містить цинк, що стимулює імунітет. Додавати до страв куркуму, яка має протизапальну дію. Пити чай з шипшини, калини, малини, смородини, їсти цитрусові, щоб мати достатній рівень вітаміну С.

Ці заходи сприятимуть посиленню функцій природного імунітету і зменшать шанс захворіти.

Що краще захищає від повторного зараження COVID-19 — вакцинація чи імунітет — ми розповідали в іншому матеріалі.

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