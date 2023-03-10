Коронавірус в Україні: кількість хворих стрімко зростає

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на тлі постійних новин про війну, багато людей почали забувати про те, що у світі лютує COVID-19.
Кількість інфікованих тим часом з кожним тижнем тільки зростає. Що відомо про коронавірус в Україні — читай у матеріалі.
Лікарка-терапевтка Анна Смаль зазначає, що в Україні знову зростає кількість хворих на COVID-19.
Зараз помічаю в пацієнтів високотемпературний штам, який супроводжується сухим нападоподібним кашлем, який не піддається лікуванню антибіотиками.
Зараз помічаю в пацієнтів високотемпературний штам, який супроводжується сухим нападоподібним кашлем, який не піддається лікуванню антибіотиками.
У деяких пацієнтів навіть знижується сатурація. В Україні COVID-19 зараз високоактивний, і всім слід бути обачними, не забувати про заходи безпеки.
Важливо, що уряд продовжив карантин через коронавірус в Україні до 30 квітня.
Важливо, що уряд продовжив карантин через коронавірус в Україні до 30 квітня.
І якщо на початку року в Україні за тиждень було виявлено 2700 випадків захворювань на коронавірус, то за минулий тиждень є понад 9000 підтверджених випадків.
Статистика — Центр громадського здоров’я МОЗ України
За словами лікарки, попри те, що найкращі світові медичні школи кілька років працюють над дослідженням імунного захисту від COVID-19, існує низка відкритих питань щодо тривалості імунітету після вакцинації чи перенесеної інфекції.
Усе через стрімкі мутації генів SARS CоV-2, на які ми не чекали. А ще ми очікуємо на чотири штами вірусу грипу цього сезону, і вакцини в нас поки немає.
Ці заходи сприятимуть посиленню функцій природного імунітету і зменшать шанс захворіти.
Що краще захищає від повторного зараження COVID-19 — вакцинація чи імунітет — ми розповідали в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!