Кучерявість перцю: що робити та які методи використовувати

Досвідчені садівники садять перці так само часто, як і помідори. Адже ці овочі не лише смачні, а й корисні. Якщо говорити про умови вирощування, то перці дуже чутливі до них. Один невірний крок, і на кущах може з’явитися кучерявість.
Кучерявість перцю: що робити та які можуть бути причини — читай у матеріалі.
На кущах формується папоротеподібне або ниткоподібне дрібне листя. Кучерявість листя може виявлятися у кількох формах:
Найчастіше це відбувається у таких випадках:
Попелиця найчастіше вражає молоді пагони перцю. Вона висмоктує всі соки та переміщається на нові листочки.
Якщо попелиці на грядці дуже багато, то з перців висмоктуються всі корисні речовини, і листя перців скручується, а згодом опадає.
Якщо попелиці на грядці дуже багато, то з перців висмоктуються всі корисні речовини, і листя перців скручується, а згодом опадає.
Тому необхідно регулярно оглядати кущі перцю на наявність шкідників, збирати попелицю вручну, ретельно омиваючи водою кожен листочок.
Після цього перець обробляють такими настоями:
Якщо є час, щодня оглядай перці на предмет скручування. Якщо помітив (-ла) скручені листи, внось комплексні мінеральні добрива, що містять калій, золу.
Та не менше садівникам хочеться вже швидше скуштувати й полуницю. Перед цим про неї теж треба подбати. Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.
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