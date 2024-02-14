Куди піти в Дніпрі 14 лютого — як романтично і незвичайно провести час удвох

Сьогодні саме той день, щоб замислитись над питанням, як часто ти відвідуєш цікаві місця зі своєю коханою людиною. І якщо раптом відповідь нечасто й ти живеш в Дніпрі, то маємо гарну новину: ти можеш надолужити це сьогодні, на День святого Валентина.

Тримай підбірку, куди піти в Дніпрі на 14 лютого, обирай місце і проведіть разом незабутній вечір.

Куди піти в Дніпрі на 14 лютого — добірка романтичних ідей

Концерт LOVE IS… Вечір саундтреків. Струнний квартет SVITLOMUSIC — прекрасна можливість провести романтичний вечір з коханою людиною у залі Menorah Grand Hall і почути розкішні саундтреки до легендарних фільмів: Титанік, Ла-Ла-Ленд, Форест Гамп, Гаррі Поттер, Тілоохоронець та інші у виконанні струнного квартету Svitlomusic. (14 лютого, 19:00, центр Менора, вул. Шолом-Алейхема, 4/26, вартість квитків від 300 гривень, подробиці за посиланням).

Святковий концерт до Дня закоханих L`AMOUR. LOVE. AMORE — чудова нагода послухати найвідоміші композиції, присвячені коханню у виконанні естрадно-джазового ансамблю. (14 лютого, 19:00, Дніпропетровська філармонія, вул. Воскресенська, 6, вартість квитків від 200 гривень, подробиці за посиланням).

Вистава Танго для трьох — це трагікомедія, яка на 2 години занурить вас у вічну тему — стосунків чоловіка та жінки. Тонкий гумор, поєднаний із блискучою грою чудових артистів, непередбачуваний сюжет і нестримний сміх глядачів — лише частинка того, що обіцяють автори п’єси. (14 лютого, 18:00, Театр драми та комедії, провулок Дмитра Яворницького, 97, вартість квитків від 150 гривень, подробиці за посиланням).

Концерт Freedom Jazz — це фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичній обгортці від колективу Freedom jazz, міні-спектакль, наповнений жіночим гумором, вишукане звучання світових танцювальних хітів. (14 лютого, 18:00, Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка, вул. Воскресенська, 5, вартість квитків від 590 гривень, подробиці за посиланням).

Вистава Кохання в стилі бароко — це дійство, що має елементи драматичного кохання, мистецтва барокової епохи та веселощів фарсу, де герої шукають свою істинну сутність та підкорюють серця глядачів. (14 лютого, 18:00, Дніпровський молодіжний академічний театр, вул. Володимира Мономаха, 21, вартість квитків від 250 гривень, подробиці за посиланням).

Живеш в Одесі? Тримай підбірку цікавих місць на 14 лютого для свого міста.

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