Лазарева субота 2023: дата, традиції та заборони

Лазарева субота — це велике свято для вірян. Саме в цей день згадують сльози Христа та диво, яке він здійснив. Лазарева субота: що відомо, традиції та заборони — читай у матеріалі.
Лазареву суботу названо на честь святого Лазаря. Він жив неподалік Єрусалиму, у селищі Віфанія. Говорять, що саме він був другом Христа. Якось Лазар сильно захворів і помер.
Смерть була за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про цю новину, Ісус почав плакати й молитися, а потім звелів забрати камінь від печери, де був похований Лазар.
Смерть була за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії. Почувши про цю новину, Ісус почав плакати й молитися, а потім звелів забрати камінь від печери, де був похований Лазар.
Він сказав: Лазарю! Іди геть. Святий воскрес і вийшов із печери. До цього випадку Христос ще кілька разів воскресав людей: спочатку сина наїнської вдови, а потім — дванадцятирічну доньку Яіра.
Після третього воскресіння Ісуса прийняли як посланця Всевишнього. Він увійшов до Єрусалиму, як цар, за великої чисельності народу.
Після третього воскресіння Ісуса прийняли як посланця Всевишнього. Він увійшов до Єрусалиму, як цар, за великої чисельності народу.
Саме тоді юдейські старшини й вирішили вбити Христа. Лазар після воскресіння прожив 30 років. Працював він єпископом на Кіпрі. Після смерті мощі Лазаря перенесли до Царгорода.
Щороку цей день відзначають за 8 днів до Великодня. Лазарева субота у 2023 році буде 8 квітня. Так, виходить, що Лазарева субота — це шоста субота Великого посту.
Коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.
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