Впоратись без ліків: немедикаментозні методи корекції стресу

Стрес згубно впливає на наш організм. І за останній рік ми точно неодноразово відчували, як тіло реагує на ті чи інші ситуації.

На жаль, стрес зараз переслідує нас повсюди. Та потрібно навчитися з ним справлятися. До речі, це може бути не обов’язково за допомогою таблеток.

Про немедикаментозні методи корекції стресу розповіла сертифікована нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

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Спорт в міру.

Масаж тіла через доторки та окситоцин.

Обійми батьків, дітей, друзів, домашніх улюбленців.

Похід до кінотеатру.

Соціалізація.

Проведення часу на природі, у парку, в лісі чи горах.

Секс.

Психотерапія.

Ароматерапія (не усім підходить, але можливий варіант).

Ванна з оліями та з сіллю.

Шавасана — це лежання на підлозі на рівній спині без подушки.

Стрес може спричинити значно більше шкоди твоєму здоров’ю, аніж з’їдений смачний круасан перед сном чи шаурма з друзями.

Це важливо пам’ятати, оскільки стрес може стати однією з головних причин проблем зі здоров’ям, — пояснює Голобородько.

Наші емоції безпосередньо впливають на наше здоров’я.

Якщо ти постійно нервуєш, переживаєш, боїшся критики та невизначеності, а у твоїй голові ті самі думки про минуле, які ти прокручуєш, розмірковуючи, як можна було вчинити інакше, то ти не зможеш знайти сил для руху вперед та ухвалення правильних рішень.

Стрес є однією з основних причин неправильного способу життя на рівні з нездоровим харчуванням, малорухливістю, порушенням режиму сну та нездатністю схуднути без зрозумілої причини.

Зі стресом та усіма його наслідками потрібно вміти боротися. Якщо ти один(-на) із тих, хто регулярно нервує, і від цього постійно хочеться їсти, то раніше ми розповідали, як уникнути переїдання через стрес.

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