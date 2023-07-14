Зміни, на які багато хто чекав: майбутні водії зможуть вчити теорію самостійно

У сервісних центрах МВС України впроваджують різноманітні зміни в екзаменаційній діяльності. Наприклад, останні стосуються складання теоретичних іспитів.
Які зміни підтримала Верховна Рада для майбутніх водіїв — читай в матеріалі.
Відтепер можна самостійно вивчати теорію ПДР, не виходячи з дому. Адже Верховна Рада на засіданні 13 липня ухвалила законопроект №7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. За нього проголосували 271 депутат.
За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, крім змін в теоретичній здачі, депутати встановили штрафи для посадовців автошкіл. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв, — написав він.
Тепер ті люди, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.
Тепер ті люди, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.
Однак раніше від майбутніх водіїв вимагалася певна підготовка. Зокрема теоретична, в акредитованих закладах. Відомо, що практику, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.
У Кодекс додалися дві нові статті:
Уже відомо, що ці штрафи набувають чинності наступного дня після опублікування закону. Самостійне проходження теорії — через три місяці після оприлюднення закону.
Раніше ми розповідали, чому можуть евакуювати автівку на штрафмайданчик.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!