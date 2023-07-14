Зміни, на які багато хто чекав: майбутні водії зможуть вчити теорію самостійно

Анна Голішевська, редакторка сайту 14 Липня 2023, 19:00
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