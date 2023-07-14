Зміни, на які багато хто чекав: майбутні водії зможуть вчити теорію самостійно

У сервісних центрах МВС України впроваджують різноманітні зміни в екзаменаційній діяльності. Наприклад, останні стосуються складання теоретичних іспитів.

Які зміни підтримала Верховна Рада для майбутніх водіїв — читай в матеріалі.

Самостійне вивчення теорії ПДР в Україні 2023: що відомо

Відтепер можна самостійно вивчати теорію ПДР, не виходячи з дому. Адже Верховна Рада на засіданні 13 липня ухвалила законопроект №7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. За нього проголосували 271 депутат.

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За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, крім змін в теоретичній здачі, депутати встановили штрафи для посадовців автошкіл. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв, — написав він.

Тепер ті люди, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Однак раніше від майбутніх водіїв вимагалася певна підготовка. Зокрема теоретична, в акредитованих закладах. Відомо, що практику, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.

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У Кодекс додалися дві нові статті:

Порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500-13 600 грн). Порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500-17 000 грн; а для працівників МВС — від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000-51 000 грн).

Уже відомо, що ці штрафи набувають чинності наступного дня після опублікування закону. Самостійне проходження теорії — через три місяці після оприлюднення закону.

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