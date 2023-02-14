Закохувати та зачаровувати: ідеї макіяжу на День Святого Валентина

Зазвичай на День Святого Валентина пари влаштовують собі романтичні вечори, йдуть на побачення до ресторану, кінотеатру, на концерт тощо. Або залишаються вдома та проводять затишний вечір зі своїми традиціями.

Хоч би як пара не проводила цей день, завжди хочеться виглядати на всі 100%, бути креативною. Щоб коханий побачив і сказав: “Вау!”

Макіяж дівчини може передати багато почуттів. Відтінки тіней, помади, стрілки чи блискітки — усе говорить про настрій дівчини. Ми розкажемо тобі кілька простих ідей макіяжу на День Святого Валентина.

Зараз також дивляться

Макіяж на 14 лютого

Сердець багато не буває

День закоханих завжди асоціюється з серцями. Цього дня їх можна побачити будь-де: в магазинах, кафе, на роботі, інколи навіть у транспорті. Тож трішки сердець можна додати й до макіяжу.

Для цього варіанту тобі потрібно вирізати трафарети сердець. Нанести тональну основу на обличчя. Трафарети прикласти там, де зазвичай малюєш стрілки, і нафарбувати око червоними чи рожевими тінями.

На спеціальний клей для обличчя можна наклеїти блискітки, але це за бажанням. Потім завершити макіяж, нафарбувавши вії, губи тощо. Цей варіант точно приверне увагу і сподобається всім.

@stxph.h super easy Valentine’s Day look!! Love me a stencil ???????? I LOVE U FRIENDSS products: – @ColourPop Cosmetics fade into hue palette – @Embellish gems – @ABH Cosmetics liquid liner – @Benefit Cosmetics roller lash – Benefit Willa Soft Neutral-Rose Blush – @maccosmetics lip liner shade soar – @Kosas ♬ Collide (Sped Up Remix) – Justine Skye

Цей макіяж на 14 лютого відповідає вказаному святу. Багато маленьких сердець роблять образ ніжним та доволі милим.

Для цього варіанту не потрібні трафарети. Треба нанести тональну основу, потім консилером на повіці поставити крапочки, де будуть майбутні серця. Так само зробити й на іншій повіці, щоб серця були розташовані однаково.

Потім за допомогою червоних чи рожевих тіней (або рідкої матової помади) акуратно промалювати маленькі серця. Далі завершити макіяж, підібравши колір помади та нафарбувавши вії.

Макіяж на День закоханих: класика з акцентами

Якщо ти впевнена у тому макіяжі, який робила вже сотні разів, то зроби саме його. Нюдовий макіяж на День Святого Валентина гармонійно виглядатиме майже з усім одягом: сукнею, костюмом, блузою.

Ще однією ідеєю макіяжу на 14 лютого може бути нюд з додаванням яскравих акцентів. Зроби звичайний ніжний макіяж, а потім в куточки очей або на нижнє повіко додай рожевих тіней. Вони гармонійно виглядатимуть з помадою чи блиском однакового відтінку.

Такий макіяж робить акцент на очах та може розбавити сірі дні лютого.

Можна нафарбуватися у звичних тобі теплих пастельних відтінках і прикрасити повіки блискітками. Для цього треба використати спеціальний клей для обличчя чи вій, щоб не викликати алергічну реакцію.

Тож треба нанести тональну основу, зробити макіяж очей, приклеїти блискітки й завершити все, нафарбувавши вії та губи.

Не забудь привітати свою половинку зі святом! Раніше ми розповідали про привітання до Дня Святого Валентина.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!