Макіяж на Новий рік 2023: модні ідеї, щоб бути найстильнішою

У багатьох дівчат цього року немає настрою на те, щоб яскраво виглядати на Новий рік 2023.

Якщо ти ще думаєш над тим, у якому образі зустрічати рік Водяного Кролика, насамперед потрібно подбати про вбрання, а потім про те, як виглядатиме твоє обличчя.

Макіяж на Новий рік 2023: найкращі ідеї — шукай у матеріалі.

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Макіяж на Новий рік 2023: наймодніші тренди

Цього року, безперечно, панує тренд на натуральність. Багато дівчат віддають перевагу “макіяжу без макіяжу”, а не smokey-eyes.

Такий метод передбачає збереження максимальної природності та ніжності, чистоти та свіжості.

Він дає змогу підкреслити природну красу обличчя. Також у моді яскраві та незвичайні стрілки на повіках.

Новорічний макіяж 2023: обличчя

Якщо ти робиш макіяж самостійно, насамперед необхідно якісно вирівняти тон. Це — фон для незвичайних акцентів (очей та губ).

Сильний блиск при цьому робити не потрібно.

Головне — не переборщити, щоб було середнє сяйво та зберігалася матовість шкіри.

Макіяж на Новий рік 2023: що робити з бровами

Цього року у моді — брови натурального кольору та форми. Тому макіяж брів потрібно робити без чіткого контуру, з легким зачісуванням.

Слід підфарбувати волосинки і укласти їх за допомогою щітки та гелю.

Також у моду входять дуже тонкі брови (у вигляді ниток). Якщо це твій варіант, то експериментуй!

Новорічний макіяж 2023: акцент на очі

Якщо ти зважилася робити смокі айс, то можна зосередитись не тільки на класиці, але й зробити очі виразнішими за допомогою кольорової туші або яскравих стрілок.

Також можна перетворитися за допомогою голлівудського макіяжу: чорних стрілок та червоних губ.

За допомогою тіней можна перетворити повіки, зробити стрілки чорного, синього, жовтого, фіолетового, зеленого чи червоного кольорів та підкреслити все тушшю.

Макіяж на Новий рік 2023: як виділити губи

Якщо робиш нюдовий макіяж, губи виділяти не варто.

А якщо хочеш зустрічати Новий рік сміливо, то нафарбуй їх модними відтінками.

У сезоні 2022–2023 модними кольорами помад є:

бордовий;

червоний;

нюдовий;

персиковий;

помада з переливом.

Також краще не робити сильного контуру губ. Помада має бути злегка розмитою, щоб був ефект зацілованих губ.

Раніше ми розповідали, що одягнути на Новий рік.

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