Макіяж на Новий рік 2023: модні ідеї, щоб бути найстильнішою

У багатьох дівчат цього року немає настрою на те, щоб яскраво виглядати на Новий рік 2023.
Якщо ти ще думаєш над тим, у якому образі зустрічати рік Водяного Кролика, насамперед потрібно подбати про вбрання, а потім про те, як виглядатиме твоє обличчя.
Макіяж на Новий рік 2023: найкращі ідеї — шукай у матеріалі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????Маргарита???? (@margarita23belanova)
Допис, поширений ????Маргарита???? (@margarita23belanova)
Цього року, безперечно, панує тренд на натуральність. Багато дівчат віддають перевагу “макіяжу без макіяжу”, а не smokey-eyes.
Такий метод передбачає збереження максимальної природності та ніжності, чистоти та свіжості.
Такий метод передбачає збереження максимальної природності та ніжності, чистоти та свіжості.
Він дає змогу підкреслити природну красу обличчя. Також у моді яскраві та незвичайні стрілки на повіках.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАКИЯЖ | МИНСК (@selena_makeup_by)
Допис, поширений МАКИЯЖ | МИНСК (@selena_makeup_by)
Якщо ти робиш макіяж самостійно, насамперед необхідно якісно вирівняти тон. Це — фон для незвичайних акцентів (очей та губ).
Сильний блиск при цьому робити не потрібно.
Сильний блиск при цьому робити не потрібно.
Головне — не переборщити, щоб було середнє сяйво та зберігалася матовість шкіри.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Свадебный стилист Москва (@makeup77_zulfiya)
Допис, поширений Свадебный стилист Москва (@makeup77_zulfiya)
Цього року у моді — брови натурального кольору та форми. Тому макіяж брів потрібно робити без чіткого контуру, з легким зачісуванням.
Слід підфарбувати волосинки і укласти їх за допомогою щітки та гелю.
Слід підфарбувати волосинки і укласти їх за допомогою щітки та гелю.
Також у моду входять дуже тонкі брови (у вигляді ниток). Якщо це твій варіант, то експериментуй!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АЛИНА • ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МАКИЯЖА (@alisha.df)
Допис, поширений АЛИНА • ДИРЕКТОР ШКОЛЫ МАКИЯЖА (@alisha.df)
Якщо ти зважилася робити смокі айс, то можна зосередитись не тільки на класиці, але й зробити очі виразнішими за допомогою кольорової туші або яскравих стрілок.
Також можна перетворитися за допомогою голлівудського макіяжу: чорних стрілок та червоних губ.
Також можна перетворитися за допомогою голлівудського макіяжу: чорних стрілок та червоних губ.
За допомогою тіней можна перетворити повіки, зробити стрілки чорного, синього, жовтого, фіолетового, зеленого чи червоного кольорів та підкреслити все тушшю.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВИЗАЖИСТ МАКИЯЖ БОРИСОГЛЕБСК (@vlasova_makeup)
Допис, поширений ВИЗАЖИСТ МАКИЯЖ БОРИСОГЛЕБСК (@vlasova_makeup)
Якщо робиш нюдовий макіяж, губи виділяти не варто.
А якщо хочеш зустрічати Новий рік сміливо, то нафарбуй їх модними відтінками.
А якщо хочеш зустрічати Новий рік сміливо, то нафарбуй їх модними відтінками.
У сезоні 2022–2023 модними кольорами помад є:
Також краще не робити сильного контуру губ. Помада має бути злегка розмитою, щоб був ефект зацілованих губ.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина-ВИЗАЖИСТ| СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ Спб ПИТЕР (@katya_mezko)
Допис, поширений Екатерина-ВИЗАЖИСТ| СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ Спб ПИТЕР (@katya_mezko)
Раніше ми розповідали, що одягнути на Новий рік.
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