Календар стрижок на липень 2022: які дні сприятливі для походу в салон, а коли краще не чіпати волосся

Календар стрижок на липень 2022 року підкаже тобі, коли найкращий час для змін зовнішності. Адже люди вже давно помітили, що фази місячного циклу впливають на наше загальне самопочуття та стан волосся.

Навіть під час війни не варто ставити своє життя на паузу. Експерименти з волоссям допоможуть тобі поліпшити настрій та підняти самооцінку. Тож читай календар і не відкладай свою красу на потім.

Сприятливі дні для стрижки в липні 2022

Найкращими днями для походу в салон будуть 7, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22 та 31 липня.

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Детальний календар стрижок на липень 2022

7 липня: у період висхідного місяця волосся швидко росте та тримає форму. Тож це ідеальний час, щоб зробити собі каре. Також стрижка в цей день подарує твоїм локонам додаткової міцності.

11-13 липня: в ці дні місяць продовжить зростати й майже досягне повні. Саме цей час вважається найсприятливішим для маніпуляцій з волоссям, адже воно здорове та слухняне.

15 липня: після повні місяць починає спадати, а волосся гарно зберігає форму після укладання і повільно росте. Тому не вагайся та йди в салон краси — саме час спробувати те, про що вже давно мріяв(-ла).

17 липня: якщо ти хочеш оздоровити та зміцнити свої локони, то стригтись потрібно в цей день. Волосся потішить тебе густотою та сяянням.

21-22 липня: 22 числа наступає остання чверть спадного місяця. Тому це чудовий шанс пофарбуватись. Новий колір неодмінно пасуватиме тобі, а також подарує позитивну енергію. Ти привернеш до себе гарні новини.

31 липня: у цей день наступає нова фаза місяця — він знову починає зростати. Не бійся зробити неординарну стрижку. Це освіжить твій образ та омолодить зовнішній вигляд.

Несприятливі дні для стрижки в липні 2022

Найбільш несприятливими днями для процедур з волоссям будуть 6, 8, 23, 24 та 30 липня. Стрижки в ці дні можуть гірко розчарувати та не виправдати твої очікування.

У цей період найкраще дати волоссю відпочити, щоб не зашкодити його силі та блиску.

Усі інші дати липня нейтральні, тобто доглядові процедури не зашкодять, але й не дадуть вау-ефекту.

Якщо робитимеш стрижку в ці дні, відповідально постався до вибору майстра та детально продумай, що саме ти хочеш отримати в результаті.

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