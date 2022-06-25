Здоров'я та краса

Календар стрижок на липень 2022: які дні сприятливі для походу в салон, а коли краще не чіпати волосся

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Червня 2022, 06:00
Місячний календар стрижок на липень 2022
Фото: Unsplash

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