Сьогодні не вийшло? Вийде завтра! Місячний календар вдалих днів на вересень 2023 — детально

Подобається нам чи ні, а людина дуже залежна від природи. Наша вдача може різко змінити курс у протилежний бік залежно від фаз Місця.

Так, навіть людину, яка гарно підготована, може спіткати провал, а в інший день на її експромт чи імпровізацію чекатиме успіх. Це стосується не лише виступів чи буденних справ, фази Місяця впливають на стосунки та фінанси, роботу й навіть творчість.

Та люди придумали, як обернути вплив природи на свою користь. Достатньо планувати усе важливе на вдалі дні, а в несприятливі дати бути напоготові. У матеріалі ти дізнаєшся, які ж вдалі дні будуть у вересні 2023.

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Фази Місяця у вересні 2023

Місяць, що спадає: 1-14 вересня.

Молодик: 15 вересня.

Місяць, що зростає: 16-28 вересня.

Повня: 29 вересня.

Місяць, що спадає: 30 вересня.

За фазами Місяця визначають і те, коли нам щаститиме, а коли ліпше не випробовувати свою вдачу. У матеріалі ми підготували перелік таких дат, а також описали, чим найкраще займатися у сприятливі дні.

Місячний календар вдалих днів на вересень 2023

Сприятливі дні: 7, 11, 20, 21, 26, 29 вересня.

7, 11, 20, 21, 26, 29 вересня. Несприятливі дні: 13, 20, 23, 28 вересня.

Вдалі дні у вересні 2023 — детальний опис

Вересень 2023 буде радше нейтральним. Та все ж, будуть дні, коли усі справи закінчаться успіхом, перемогою й насолодою. Детальніше про кожен сприятливий день вересня — далі.

7 вересня

7 вересня гарний день не лише тому, що діти вже як тиждень будуть ходити до школи. Він буде вдалим для тих, хто хоче побути наодинці з собою, зайнятися улюбленим хобі чи просто відпочити — сьогодні це точно вдасться.

Крім того, подейкують, цього дня кава з корицею діє з подвійною силою. Тож це прекрасний привід вийти на прогулянку та насолодитися часом з собою.

11 вересня

Місяць продовжує спадати, а, отже, час провести очищення простору, щоб підготувати місце для чогось нового у своєму житті.

Йдеться не лише про прибирання шафи, можливо, тобі давно не вистачало нового заняття, хобі чи навіть звичок. Сьогодні Місяць допоможе налаштуватися на внутрішні хвилі й зрозуміти, що давно зайве, а чого не вистачає.

20 вересня

Місяць набирає сили, а ми набираємося рішучості та енергії. Цього дня можна не боятися проявити себе на роботі чи в бізнесі. Ідеї будуть вдалими, а прийняті рішення приведуть до хорошого результату.

Ба більше, цього дня легко вдаватиметься навчання. Навіть, якщо йдеться про готування за новим рецептом.

21 вересня

Цього дня можна приділити час тому, щоб помріяти. Адже мрії мають властивість перетворюватися на реальність.

Так, можна поїхати на улюблене місце на маленький відпочинок, купити смачної їжі чи улюблений напій й не стримувати себе у своїх бажаннях. А енергія Місяця допоможе втілити це у реальність.

26 вересня

Місяць цього дня додасть тобі рішучості наважитися на щось, чого ти раніше не робив(-ла), проте завжди хотів(-ла). Це може бути екстремальний вид спорту, запис на урок танців чи співів, несподіване знайомство тощо.

29 вересня

Повня — сильний день, аби зайнятися справами, до яких ніяк не доходили руки. Навіть, якщо вони неприємні чи важкі, Місяць допоможе з усім впоратися та увійти у новий цикл без зайвих тягарів.

Також це чудовий день для творчості, адже багато хто відчуватиме завзяття та енергію на створення чогось прекрасного.

Яким би не видався день, після кожного треба гарно відпочити, щоб відновитися та набратися сил на нові звершення. Ми підготували для тебе перелік активностей, після яких ти будеш наповнений(-а) ресурсом.

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