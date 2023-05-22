Час для важливих рішень! Місячний календар вдалих днів на червень 2023

Місячний календар — явище не нове. Його використовують з давніх-давен, щоб визначити, чи будуть певні дні сприятливими та чи можна планувати щось важливе. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про місячний календар вдалих днів на червень 2023.

Фази Місяця у червні 2023

Місяць, що зростає — 1-3 та 19-30 червня

Повня — 4 червня

Спадний Місяць — 5-17 червня

Молодик — 18 червня

Місячний календар вдалих днів на червень 2023

Сприятливі дні: 1-2, 5, 7-10, 14-16, 19, 21, 23-25, 28-29 червня.

Несприятливі дні: 3-4, 6, 11-13, 17-18, 20, 22, 26-27, 30 червня.

Вдалі дні у червні 2023

Вдалі дні не ходять самі! Тому більшість об’єднані по два чи три. Це дуже добре, якщо ти плануєш відпочинок або важливі справи, які потребують часу. Ми детальніше розповімо про сприятливі дні у червні 2023.

Місячний календар на 1-2 червня

Цей час чудово підходить для ухвалення важливих рішень, а особливо тих, які відкладалися надовго. Місяць у фазі росту, тому це означає високу концентрацію та активність. Ці дні підходять для нових справ та обов’язків.

Місячний календар на 5 червня

Рішення в бізнесі чи купівлі-продажу будуть простими і вигідними. У цей день можна подорожувати, одружуватися та ділитися енергією з іншими людьми.

Місячний календар на 7-10 червня

Найкращий час для підготовки групових занять, конференцій чи ділових зустрічей. 7-10 червня підходить для творчої та активної діяльності, отримання нових знань.

Місячний календар на 14-16 червня

Ці дні чудово підходять для роботи з фінансами, цінними паперами, нерухомістю. Однак багато думок можуть спровокувати бажання лінуватися. Його слід перебороти. Також ці дні можна витратити на розв’язання старих проблем.

Місячний календар на 19 червня

День стабільності, в який не варто позичати гроші та давати в борг. Можна розпочинати спортивні тренування та лікування. Також знайомитися з новими людьми.

Місячний календар на 21 червня

Потрібно ретельно думати над діями, щоб не зіпсувати хід справ. День сприятливий для нових знайомств, обдумування стосунків з собою та партнером, друзями тощо.

Місячний календар на 23-25 червня

Ці дні підходять для ретельної роботи. Твої старання окупляться, а знання дадуть результат. Тебе можуть підтримати друзі або родичі, ця допомога не буде зайвою.

Місячний календар на 28-29 червня

Час для важливих рішень. Потрібно сконцентруватися та розділити сфери свого життя на важливі та ні. Дні підходять для творчості, спільного часу з коханими людьми.

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