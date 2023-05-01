І все навколо стане кольоровим! Місячний посівний календар на травень 2023

Українці завжди відрізнялися вмінням створювати щось нове, й навіть робота на городі та в саду не стає винятком. А багато садівників та городників ще й можуть здивувати колег з-за кордону своїм улюбленим місячним посівним календарем.

Він може допомогти як затятим професіоналам, так і аматорам осягнути всю велич роботи з рослинами, що одночасно нагадує науковий та магічний процес.

Тож чому б не узгодити свій робочий календар з посівним та не спробувати свої сили у новій, але точно захопливій справі?

Місячний посівний календар на травень 2023

Сприятливі дні для посіву:

3 травня;

4 травня;

6 травня;

7 травня;

10 травня;

11 травня;

23 травня;

24 травня;

30 травня;

31 травня.

Несприятливі дні для посіву:

12 травня;

19 травня;

26 травня.

Календар садівника-городника на травень 2023 — детально

1–3 травня

Початок травня найкраще підходить для того, щоб прополоти бур’яни та боротися зі шкідниками. Також у ці дні варто добре поливати свій майбутній врожай. Садити варто капусту, огірки, часник, цибулю, бобові та будь-яку зелень.

4–6 травня

Період досить неодноманітний для роботи на городі та в саду. 4 травня рекомендується садити баклажани, часник, цибулю, зелень, перець, різні види капусти, гарбуз, селеру й трав’янисті багаторічники. А ось 5 травня ліпше відпочити. Повернутись на город можна буде наступного дня та продовжити садити буряк, батат, моркву, пастернак, редьку, різну зелень, трави. У саду варто висадити кущі ягід, наприклад, малини чи смородини.

7–8 травня

У ці дні найкраще садити картоплю, кукурудзу, редиску, перець, часник, салат, прянощі, лікарські рослини, а також квіти. Крім того, у цей період можна білити дерева, обрізати вуса полуниці та підживлювати рослини, а ось коріння та гілки у дерев та кущів — не варто.

9–12 травня

Найкраще у цей час садити картоплю, гарбузи, кабачки, капусту, цибулю та часник. У саду можна провести санітарну обрізку та щеплення. Крім того, рекомендується рясно поливати у ці дні дерева та кущі, а також висадити багаторічні квіти та вічнозелені рослини.

13–15 травня

Чи не найкращий період, щоб висаджувати огірки, помідори, перець та капусту. Також можна посадити картоплю, кабачки, селеру та гарбузи. У саду варто висадити кущові культури. А ось підживлення мінеральними добривами та обрізання дерев і кущів усе ж таки варто відкласти.

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16–20 травня

Усі ці дні не надто підходять для роботи у городі та саду. Єдине, що можна зробити, — розпушити ґрунт, перекопати грядки, прополоти бур’яни та підрізати на рослинах сухі гілки.

21–24 травня

Ці дні підходять для висаджування гороху, квасолі, полуниці, кавунів та динь. Також можна обрізати дерева, щепити та пасинкувати рослини.

25–26 травня

Не найкращий період для роботи на городі чи в саду. Тому варто провести ці дні з користю для себе, щоб потім були сили на роботу з рослинами.

27–29 травня

Картопля, редис, перець, зелень — ці рослини найкраще почуватимуться, якщо їх посадити у період з 27–29 травня. У саду можна спробувати посадити бузок та жасмин, а також обробити дерева від шкідників.

30–31 травня

Цей період сприятливий для висаджування картоплі, редису, капусти, огірків, помідорів та бобових. У саду можна посадити багаторічні квіти та кущі ягід.

Та деколи варто звернути увагу на домашній сад. Читай п’ять корисних порад у догляді за кімнатними рослинами.

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