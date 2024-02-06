Міжнародний день бармена: привітання у віршах, прозі та своїми словами

Бармен — та сама людина, яка завжди поруч, аби підтримати після важкого трудового дня; в курсі твоїх потаємних бесід з подружками, але нікому про них не розповість; і найголовніше — завжди радо пригостить тебе ще одним твоїм улюбленим коктейлем. Маєш знайомого(-ю) представника(-цю) цієї професії? Тоді тримай вітання на міжнародний день бармена.

Привітання з міжнародним днем бармена у віршах

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Вітаю тебе з Днем бармена!

Ти і в свято завжди на посту!

Даруєш людям свою працю незмінно,

І рухів своїх красу!

Ти справляєшся з роботою жваво!

І вмієш дарувати посмішки!

Нехай завжди будуть люди біля стійки

Від душі тобі дякувати!

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На роботі чекають великі зміни,

Все зміниться, старайся і трудись,

Вітаю я тебе на День бармена,

Як дзиґа за стійкою крутись.

І жонглюй, немов справжній фокусник,

Щоб клієнти повідкривали знову роти,

Подаруй всім людям краплю щастя,

Наливаючи їм в склянку струмок любові.

***

З Днем бармена, друже дорогий,

Приємно спостерігати за твоєю рукою –

Спритність рук – і ось вже повний келих,

Креативно оформлений, наче бездонний…

Тебе вітаю, ти, кращий бармен,

Бажаю неважких і прибуткових справ!

Щоб ти ніколи не потребував ні в чому

Щоб щасливим і радісним в цей день став!

***

З Днем бармена вітаю,

І побажаю успіху,

Щоб мрії здійснювалися,

І клієнти додавалися.

Нехай стікаються чайові,

Будуть гроші великі,

Тобі в руки прибувати,

Ти їх будеш отримувати.

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Хочу побажати, щоб хороших клієнтів

У тебе не зникало ніколи.

Щоб “чай” був щедрим, а робота

Приносила радості доволі!

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В твоїх руках миготять швидко

Фужери з коктейлями, пляшки ігристого.

Все виглядає, ну просто феєрично,

Та й на смак – просто відмінно.

У Міжнародний день бармена

Поспішаю привітати друга-шоумена.

Нехай буде життя твоє, як і робота

Красиве, феєричне, безтурботне!

День бармена: привітання у прозі

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Спасибі за кращі напої, за віртуозну роботу, за незворушність, за чудову техніку і за талант бути барменом. З привітанням хочеться висловити і повагу, і захоплення. Також побажати гарного настрою, бадьорості, веселощів, терпіння і задоволення від роботи.

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У цей світлий, райдужний день хочеться привітати всіх барменів. Побажати щастя, везіння, удачі. Нехай дарує натхнення, спритність, віртуозність, везіння кожен день. Нехай напої ваші стануть ще смачніше, фантастичнішим і незабутнішими. Успіхів і процвітання вашої професії.

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Дорогі наші бармени! Вітаю вас з вашим професійним святом! Спасибі вам, наші дорогі, за ваш труд і терпіння, і за те, що робите наше життя більш насиченим і цікавішим. Бажаю вам, успіхів у роботі, творчого підходу, весь час рости, розвиватися й удосконалюватися. Також бажаю вам, міцного здоров’я як фізичного, так і морального, терпіння, мудрості й звичайно ж любові, адже, щоб створювати такі смачні шедеври вона просто необхідна.

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Вітаю з міжнародним днем бармена! Нехай талант «алхіміка» розвивається і збагачується новими чудовими поєднаннями й смаками. Експериментуйте, пробуйте нові послідовності та наповнювачі, частіше посміхайтеся і радійте від своїх шедеврів. Успіхів, великих досягнень і любові!

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Як приємно дивитися на бармена, який біля стійки бару щось там мудрує зі своїми коктейлями. Справжній король вин. Він завжди порадить, що краще придбати на будь-який випадок урочистості. Сьогодні свято твій, мій чудовий бармен. Я від щирого серця вітаю тебе і бажаю удачі, щастя і любові. Нехай твій професіоналізм процвітає з кожним днем. Миру, успіхів і гарного настрою щодня. Хороших друзів тобі й всіх земних благ

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Лютневого морозного вечора ми поспішаємо в кафе, щоби привітати нашого дорогого бармена зі святом. Нам так приємно спілкуватися з такою тактовною, уважною, ввічливою людиною. А скільки він знає вин! Тут вже не посперечаєшся. Як приємно насолодитися освіжаючим коктейлем, власноруч приготованим барменом у нас на очах. Сьогодні вітаємо тебе зі святом. Радості й удачі, успіхів і везіння, терпіння і мудрості у всьому. Нехай завжди всі мрії збуваються. Нехай робота приносить тільки задоволення.

Зберігай вітання з днем єднання, щоб привітати своїх рідних і друзів зі святом.

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