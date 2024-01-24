Українські бренди треба перетворити на лавмарк: як розвивається вітчизняна модна індустрія

Україна та наші люди — надзвичайно красиві, однак серед проблем, які були та досі є у розвитку держави, є абсолютна неконкурентоспроможність у модній індустрії.

Нині для багатьох відкриттям стають імениті вітчизняні дизайнери, як от Іван Фролов, проте насправді занепад цієї сфери, разом з сировинною структурою економіки нашої країни, розпочався ще у роки становлення незалежності.

У якому стані українська модна індустрія сьогодні, з якими викликами стикається та як Україні стати конкурентоспроможною — розповіли у виданні Ліга.Life. Ми вибрали найцікавіше та розповідаємо тобі далі.

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Як модна індустрія впливає на економіку України

Нещодавно у Києві відбувся форум Модна індустрія: розвиток і взаємодія з державою. Участь в події взяли вітчизняні дизайнери та виробники, які обговорили стан модної галузі під час війни та який внесок вона робить в економіку України.

Заступниця міністерки економіки Надія Бігун наголосила на проблемі ненавантаженості виробничих потужностей України. За її словами, великою помилкою було ігнорування переробної промисловості на економічному рівні, через що вона дуже ослабла.

— Ми все ще дуже відсталі від світу. В структурі ВВП має бути приблизно 20% продуктів із доданою вартістю. Тоді люди в такій країні мають гідний рівень життя. У нас, на жаль, це на рівні 9%.

Як результат, Україна має критично малу частку переробної промисловості у ВВП проти сусідніх країн — 10,3%. В Польщі цей показник — 17,3%, в Туреччині — 22%.

Натомість найбільшим експортером текстилю залишаються Китай, ЄС та Індія.

Україні варто нарощувати власні потужності по експорту своєї продукції в інші країни, а також відвойовувати внутрішній ринок та заповнювати його вітчизняними якісними продуктами.

Експерти вважають, що після приєднання до ЄС Україна втратить свою єдину перевагу у вигляді низької вартості людського капіталу. Водночас держава має створити такі умови, аби виробники захотіли купити нові технології для покращення якості продукції.

Це можна зробити двома шляхами: переробленням текстильних відходів, що спровокує прихід “повільної”, довговічної моди замість швидкої зміни трендів, а також — власне вирощена українська сировина, такі як льон та коноплі.

Нарощування українського виробництва: сильні сторони

Цілком зрозуміло, що нарощення вітчизняного виробництва є необхідним для країни. Йдеться не лише про економію коштів, а й про надання робочих місць українцям.

На цьому наполягає й директорка ПрАТ Прилуцька швейна фабрика Ірина Зайцева, що також виступала на форумі та зверталася до Мінекономіки.

Потрібно популяризувати професію швачок коштом рівня заробітної плати — зараз він середній. Щоб не давати розвиватись тіньовій економіці, варто залишати податок на фонд заробітної плати на підприємстві, — наголосила Ірина Зайцева.

Очільниці брендів одягу та взуття Катерина Тимошенко (Katimo) та Оксана Шаповалова (T.Mosca) та Аліна Качоровська (Kachorovska) наголосили: Київ може стати столицею моди Східної Європи.

— За останні два роки ми бачимо, що наш ринок зріс на 100%, і це в складних умовах, в яких ми зараз працюємо, — заявила Оксана Шаповалова.

За словами підприємиць, нині в України є низка переваг, завдяки яким кризу можна використати як можливість стрибка вгору. Серед таких переваг, вони назвали:

географічне розташування — нині Китай перебуває під санкціями з боку США, тож Україна залишається вигідним партнером, що знаходиться ближче до Європи, аніж Туреччина;

гнучкість та швидкість у термінах допостачання — адже українські бренди мають власні лабораторії та фабрики, тоді як західні працюють за аутсорсингом;

прихильність до України через війну — справді, нині прослідковується мода на українське, однак тут ховається й друга сторона медалі у вигляді недоброчесності деяких виробників та брендів, що спекулюють на українському;

швидке доставлення до покупця — українські бренди наголошують на необхідності далі активно співпрацювати з нашими перевізниками, Новою поштою та Укрпоштою, а також відкрити хоча б один аеропорт у безпечному українському місті, аби пришвидшити процес надсилань-отримань продуктів, обладнання та спеціалістів.

А ще модна індустрія прагне масштабування: ключовий вектор доволі неочікуваний — Африка.

На думку власниць брендів, саме там вже проживає цільова аудиторія брендів, до того ж в Африці вже проживають 200 мільярдерів.

Поки українське в тренді, необхідно наші модні бренди перетворити на справжній лавмарк в поєднанні ціна-якість, — наголошують українські підприємиці.

Український проект допомагає вітчизняним брендам стати відомими на весь світ і також пропонує своє бачення розвитку модної індустрії в країні. Про ELEMENT 18-1750, їхню місію та як стати частиною модної індустрії України, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Мінекономіки.

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