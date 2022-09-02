Наважилася це зробити: NK нарешті випустила кліп та пісню Кришталь

Пісні наших виконавців надихають українців у всьому світі, допомагають пройти через випробування, які принесла в їхнє життя війна.

Українські пісні продовжують розповідати історію нашої боротьби за незалежність, а також підіймають багато особистих тем, які є не менш важливими й болісними в цей час.

Тому деякі пісні, створені ще до війни, можуть набути зовсім інших значень і відкритися для слухача по-новому.

Пісня Кришталь

Такою стала пісня NK Кришталь. Над створенням цього нового альбому й пісні зокрема співачка працювала ще до війни.

Вона з нетерпінням чекала початку весни, аби 1 березня випустити у світ свою пісню Кришталь та кліп на неї, знімання якого завершили ще 17 лютого.

Я дуже чекала березня — в перший день весни ця пісня мала вийти на радіо, а трохи згодом я б презентувала її на українській премії Yuna.

Однак рівно за тиждень після знімання кліпу почалася повномасштабна війна, яка змусила відкласти й життя, і вихід нових релізів українських виконавців на невизначений термін.

Творчість українських артистів перейшла у режим благодійності, вони влаштовували численні концерти в підтримку України.

Метою було зібрати кошти на потреби української армії та звичайних громадян, які постраждали від війни. А також розповісти всьому світові, що переживає зараз наша країна, та підтримати мільйонів українців за кордоном.

Про що пісня Кришталь

NK — одна з тих виконавиць нашої країни, яка голосно заговорила та заспівала про Україну та її біль.

В межах благодійних проектів Каменських представила слухачам новий альбом, однією з пісень якого є Кришталь.

Загалом пісня оспівує тернистий шлях кохання. Хоч спершу співачка вкладала в неї трошки інший зміст, зараз вона про те, як війна може віддалити людей не тільки на кілометри.

Момент, коли близькі люди раптом стають чужими й перестають чути одне одного. Це все віддаляє. Від нескінченних перепон любов втрачає орієнтир.

Співачка зізнається на своїй сторінці в Instagram, що вона навряд чи наважилася б випустити кліп цього року, однак повідомлення від прихильників з численними проханнями про прем’єру додали їй сил це зробити.

Під час війни в культурного фронту нашої країни з’явилося чимало прихильників з-за кордону. Цьому сприяли і пісні, створені у тандемі з відомими зарубіжними виконавцями.

Один із найяскравіших хітів випустив тандем Тараса Тополі та Еда Ширана, які нарешті заспівали свою пісню 2step на одній сцені. Як пройшов концерт, читайте у нашому матеріалі.

Не пропусти наші цікаві матеріали, підписуйся на Telegram-канал.