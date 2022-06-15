Не стримав сліз на концерті — Сергій Бабкін повернувся з благодійного турне у США та Канаді 

З часом медійна увага у світі до війни в Україні поступово згасає. Це природний процес, адже люди стомлюються від жахливих новин.

Проте українські діячі культури роблять усе, щоб наша країна не зникала з перших шпальт світових ЗМІ не тільки через війну, а й завдяки своїм талановитим громадянам.

Так, музикант та співак Сергій Бабкін нещодавно закінчив свій благодійний тур на підтримку України у США та Канаді й поділився враженнями.

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Не стримав сліз

Під час свого турне Північною Америкою Бабкін відвідав вісім міст: від Сан-Франциско до Торонто:

2 червня — Сан-Франциско

3 червня — Сіетл

4 червня — Лос-Анджелес

5 червня — Портленд

9 червня — Маямі

10 червня — Чикаго

11 червня — Нью-Йорк

12 червня — Торонто

Співак дав концерти для української діаспори в Америці та Канаді, вимушених переселенців та всіх, хто небайдужий до долі України. Отримані кошти підуть на підтримку нашої країни.

Прийшов той момент коли фраза: “Щастя — це коли ти потрібний та корисний” — набула життєвого сенсу та реального змісту, — поділився Бабкін.

Під час концерту в Торонто музикант не стримав сліз, коли виконував пісню Домой.

Колись світло на зйомці та звук у мікрофоні були надважливими для артистів. Однак, як і в інших людей, повномасштабна війна внесла свої корективи у їхні будні. Читай, як змінилось життя зірок під час повномасштабної війни.

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