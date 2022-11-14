Не викидай! Як використовувати продукти на повну і заощаджувати гроші

Як часто у твоєму холодильнику псуються продукти чи страви, про які ти просто забув(-ла) або не захотів(-ла) доїдати? Звісно, всі вони йдуть в утилізацію.

У смітнику можуть опинятися й цілком хороші продукти чи їхні складові, яким ти просто не знайшов(-ла) застосування. Тут так і хочеться сказати: не викидай! Лиш задумайся, скільки власних сил та коштів ти викидаєш у смітник!

Звісно, якщо продукт чи страва остаточно зіпсувалися, їсти це не варто. Однак на майбутнє ми розкажемо тобі, як використовувати продукти на повну, економити свій час, гроші та сили.

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Плануй, плануй і ще раз плануй

Саме так, щоб жоден продукт чи страва не пішли в утилізацію, а ти заощадив(-ла) гроші та сили, які витрачаєш на їхнє приготування, треба планувати.

Для початку сплануй меню харчування бодай на тиждень, в ідеалі на місяць. Як це зробити, ми розповіли тут. Від цього відштовхуйся, складаючи список потрібних продуктів, які тобі треба купити в магазині.

Дуже часто ми йдемо в магазин лише по хліб, а виходимо звідти з двома повними пакетами акційних товарів, смаколиків та продуктів, які ти навряд чи встигнеш з’їсти чи приготувати до того, як вони зіпсуються.

Саме тому список продуктів — це необхідність під час візитів у магазин. Він хоч і не вбереже тебе на всі 100%, однак дещо стримає від необдуманих покупок.

Морожені страви, або хитрощі винахідливих господинь

Інколи нам просто не вигідно готувати маленькі порції, адже це означатиме, що зовсім скоро знову доведеться ставати до плити. Однак доля завеликих порцій — залишитися недоїденими та викинутими.

Якщо ти розумієш, що перестарався(-лась) і ти або твоя родина точно не з’їсть приготоване за кілька днів, то просто заморозь якусь частину на потім.

Не забудь додати маркування, коли ця їжа була приготована, щоб випадково не з’їсти зіпсовану страву.

Заморозити можна навіть сирі підготовані до готування продукти. Наприклад, відбите м’ясо для стейків, якого виявилося забагато, порізану засмажку тощо. Зберігати в морозилці можна навіть хліб.

Їжу, яку ти не збираєшся заморожувати, теж варто правильно зберігати. Користуйся для цього спеціальними герметичними контейнерами.

Друге життя: як використати те, що ти зазвичай викидаєш

Якщо в рецепті тобі знадобилася лише половина цибулини, то другу викидати не варто. Додай її до салату чи іншої страви, щоб вона не зіпсувалася у холодильнику.

І так з усім. Намагайся не залишати маленькі шматочки від продуктів, адже є велика імовірність, що ти їх викинеш.

Також є певні частини звичних інгредієнтів, яким ти просто не знайшов(-ла) застосування. До прикладу, шкірку, яка залишається після очищення картоплини, можна перетворити на хрумкі домашні чипси.

Шкірка від цитрусових, яблук та огірків може зробити воду трохи смачнішою. А фрукти, які трохи потьмяніли або стали дуже м’якими, можна перетворити на смузі чи фруктове пюре.

А які сезонні продукти зараз мають найбільше вітамінів, читай у нашому матеріалі.

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