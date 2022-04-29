Неначе салют, але страшніше. Що таке ППО та як визначити його роботу за звуком

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Квітня 2022, 01:00
Що таке ППО і як воно працює
Фото: Unsplash

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