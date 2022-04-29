Неначе салют, але страшніше. Що таке ППО та як визначити його роботу за звуком

Бомба, пушка, ракета – колись це були слова пісні, а тепер це такий собі назви композицій, які має розрізняти не мобільний додаток, а ППО.

Про нього безліч розмов, а слова після гучних вибухів, що то працює ППО, звучать як гарне заспокійливе.

Однак що це таке, як воно працює та як розпізнати звуки його роботи, пояснюємо далі.

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Що таке ППО

Протиповітряна оборона (ППО) – це всі заходи, спрямовані на відвернення або зменшення дієвості ворожого повітряного удару.

Використовують їх для захисту військово-морських, наземних та повітряних сил у будь-якому місці.

Виконувати таку оборону можуть наземні, підземні та повітряні системи зброї, а також пов’язані з ними сенсорні системи, засоби керування та спостереження.

Протиповітряна оборона буває

військова

об’єктова

корабельна

повітряна

наземна

радіотехнічна

Як працює ППО

Найпростіше, щоб пояснити, як працює ППО, потрібно сприймати його, як ту ж саму зброю, оскільки так воно і є.

Просто вона спрацьовує проти тих літальних об’єктів ворога, які з’являються у повітряному просторі України та загрожують як життю громадян, так і важливим стратегічним об’єктам.

Коли спрацьовує сигнал повітряної тривоги, в той самий час протиповітряна оборона займає свої позиції та приводить системи в готовність, щоб у разі потреби перехопити удар противника.

Під час війни ППО не знаходиться на одному місці, оскільки таким чином ворог міг би вирахувати їх місцезнаходження та знищити оборону місцевості.

Як розпізнати звук ППО

Як пояснює АрміяInform, наша протиповітряна оборона працює зі звуком, схожим на постріл салютної установки чи розрив досить великої петарди.

Він може бути дуже гучним та тягнути за собою певне відлуння. За кілька секунд до спрацювання ППО можна побачити спалах світла у небі.

Проте, коли ППО спрацювала, не потрібно розслаблятись. Оскільки ворог підступний і якщо він почав удари, значить вони можуть продовжитись.

У разі, якщо ви не встигли до того моменту сховатись в укритті, варто якомога швидше туди відправитись.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють сирени повітряної тривоги та чому після неї нічого не відбувається.