Чи встигнеш ти доставити щастя? Графік роботи Нової пошти на Новий рік 2023 та свята

Щастя — це чудова річ, яка наповнює наше життя. А доставляти комусь радість, мабуть, одне з найбільш приємних занять. Особливо у святковий час.

Щоб встигнути відправити усі подарунки своїм близьким та рідним людям, які знаходяться дуже далеко, нам зараз доводиться користуватись поштою. Деякі українці обирають Нову пошту, а тому важливо знати, чи працює вона у новорічні та різдвяні свята.

Ми розуміємо важливість доставки у передноворічні дні й хочемо, щоб кожен встиг отримати своє відправлення від друзів, рідних та близьких, — зазначається на сайті перевізника.

Тому графік роботи не надто змінився. Проте, щоб все встигнути та нічого не забути, дивись нижче, як працює Нова пошта на Новий рік.

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Графік роботи Нової пошти на Новий рік 2023 та свята

На Різдво 25 та 26 грудня відділення будуть працювати за своїм звичним графіком. Тобто у неділю завітати до перевізника можна буде з 09:00 і до 18:00. У понеділок відділення працюватимуть з 08:00 до 19:00.

На Новий рік 31 грудня Нова пошта відкриє свої двері на годину раніше о 08:00 і буде працювати за звичним графіком до 19:00.

Однак варто зазначити, що 1 січня відділення не будуть працювати. Також завантаження посилок у поштомати не будуть здійснюватись. В цей день можна буде забрати лише заздалегідь завантажені у поштомати посилки.

На Різдво 7 січня відділення будуть працювати за своїм звичним графіком з 09:00 і до 18:00.

Зимові свята завжди асоціюються з добром, казкою та дивами. Цьогоріч українці як ніколи потребують приємних спогадів та світла. Тому застосунок Київ цифровий оголосив про запуск сервісу для киян та гостей столиці Таємний поштарик. Читай, як власноруч створити привітання для інших.

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