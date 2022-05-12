Новий монарх Британії: ми зібрали цікаві факти з життя королеви Єлизавети II та її престолонаступника принца Чарльза

Вікторія Мельник, практикантка сайту 12 Травня 2022, 22:00
Королева Єлизавета ІІ передала свої повноваження принцу Чарльзу
Фото: Instagram, Unsplash, Depositphotos, Getty Images

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