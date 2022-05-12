Новий монарх Британії: ми зібрали цікаві факти з життя королеви Єлизавети II та її престолонаступника принца Чарльза

У Великій Британії почалися історичні зміни — змінюється верхівка монархії. Королева Єлизавета ІІ передала свої повноваження її старшому 73-річному сину Чарльзу. Відомо, що у Єлизавети ІІ з’явилися проблеми зі здоров’ям.

З цієї нагоди ми підготували декілька цікавих фактів про британську монархію та розповімо, чому Англії так важливо дотримуватися звичного способу успадкування престолу.

Єлизавета II: 70 років на престолі

Королева Єлизавета II є першою за всю монаршу історію правління, хто так довго перебуває при владі. У часи Другої світової війни тодішня принцеса Єлизавета всіляко допомагала фронту та нужденним: шила одяг, надавала кошти на купівлю цигарок для військових, відвідувала розважальні програми для евакуйованих дітей.

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У 1945 році принцеса вступила до Допоміжної територіальної служби, де пройшла курси самооборони для жінок.

Вона була старшою з дочок Георга VI, тож після його смерті перейняла престол у віці 25 років.

Цікаві факти з життя Єлизавети II

Королева святкує день народження двічі на рік — навесні та влітку.

Улюблена порода собак правительки — коргі.

Для того щоб пошити весільну сукню, принцеса Єлизавета використовувала купони, видані в роки Другої світової війни.

Із загального числа листів шанувальників королева вибирає кілька і відповідає на них сама.

Єлизавета II любить пити джин перед ланчем, в обід — вино, а ввечері — мартіні або шампанське.

Королева ніколи не підвищує тон розмови — її злість завжди виражена посмішкою.

Єлизавета II не має паспорта.

Престолонаступництво — феномен Великої Британії

Британська королева вважається однією з найвпливовіших політикинь. На думку її підданих, збереження монархії всупереч безлічі важких періодів для держави — це заслуга Єлизавети. Саме тому її люблять і поважають не тільки в рідній країні, а й у всьому світі.

Правило престолонаступництва відбувається за зразком Акта про престолонаступництво від 1701 року, зі змінами від 2011 року. Порядок відбувається за шведським зразком системи престолонаступництва, тобто престол передається по низхідній лінії незалежно від статі.

Іншими словами, на престол може сісти старший син правителя або старша дочка. За такими правилами британська монархічна влада існує уже три століття.

У 21-му столітті королівські прерогативи все ще відіграють значну роль у житті держави.

Лише монарх має право оголошувати війну і підписувати мирові угоди. До того ж не лише від імені Великої Британії, але й від імені інших країн, які визнають над собою британську корону — це, наприклад, Канада й Австралія.

Також монарх після загального голосування призначає прем’єр-міністра. За традицією, на цю посаду затверджується голова партії, що перемогла на виборах. Проте законодавчо зробити інакше монарху не заборонено, тож він може поставити на чолі уряду будь-яку іншу людину.

Більшість прерогатив на практиці реалізується міністрами. Наприклад, влада регулює цивільну службу і видає паспорти.

Деякі прерогативи виконуються монархом номінально, за порадою прем’єр-міністра і Кабінету. Приклад повноважень — право розпускати парламент.

Проте згідно з парламентським звітом Корона не може вводити нові прерогативи.

Для самих британців такі усталені норми монаршої гілки є звичними, ба більше — саме в такій стабільності вони вбачають причину сильної позиції на світовій арені.

Що відомо про принца Уельського, Чарльза

Напевно, одна із найтрагічніших історій кохання пов’язана з особою принца Чарльза. У 1981 році він одружився із Діаною Спенсер, що стала матір’ю двох їхніх синів — Вільяма та Гаррі. Шлюб розпався у 1992 році.

Принц Чарльз є найстарішим та найстаршим спадкоємцем престолу в історії Великої Британії. Передавання королівських повноважень у руки Чарльза розпочалося ще декілька років тому. Це пояснювалося доволі просто та прагматично: щоб для країни смерть королеви не стала шоком та кризою, престолонаступник повинен бути підготовленим.

73-річний принц Чарльз уже неодноразово відвідував важливі монарші заходи замість своєї матері.

Як і відведено монаршому титулу, він займається благодійністю: Чарльз заснував The Prince’s Trust в 1976 році, спонсорує The Prince’s Charities і є патроном, президентом і членом понад 400 інших благодійних організацій.

Цікаві факти про майбутнього монарха країн Корони

Його вважають успішним художником: принц має талант до малювання, пише картини аквареллю.

Чарльз займається органічним садівництвом і зізнався якось, що вважає корисним для рослин розмовляти з ними.

Принц Чарльз не любить кішок.

У 1980 році Чарльз опублікував книгу для дітей Старий з Лохнагара, яку написав для своїх молодших братів Едварда й Ендрю.

Як еколог, він підвищує обізнаність про органічне сільське господарство та зміну клімату, що принесло йому нагороди й визнання екологічних груп.

Його підтримка альтернативної медицини, включно з гомеопатією, була розкритикована деякими фахівцями з медичної спільноти.

Його погляди на роль архітектури в суспільстві та збереженні історичних будівель отримали значну увагу з боку британських архітекторів і критиків дизайну. З 1993 року Чарльз працює над створенням Паундбері, експериментального нового міста, заснованого відповідно до його архітектурних принципів.

До речі, уся монарша родина підтримує Україну. Нещодавно в Гаазі пройшли Ігри нескорених, засновниками яких є принц Гаррі. Гаррі та Меган підтримали Україну та її збірну на відкритті Invictus Games.

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