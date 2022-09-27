Бути частиною спільноти: для спілкування українців за кордоном створили зручний застосунок

Було б так добре, якби можна було легко та швидко знаходити людей, що близькі тобі по духу та з дуже високою ймовірністю зрозуміє тебе краще, ніж інші. Особливо це так необхідно, коли довелось покинути свій дім — і тепер ти дуже сумуєш за рідними краями.

Чимало українців поїхало за кордон у пошуках безпеки, але натомість втратили відчуття комфорту, яке часто з’являлось тоді, коли розумієш, що знаходишся у своїй спільноті та можеш розслабитись.

Тому засновники проекту Нумо Спільно Ігор П’ятницький та Влад Буйвол створили однойменний застосунок, який допоможе українцям знаходити друзів там, де вони зараз знаходяться.

А також у них буде змога обмінюватись досвідом, будувати спільні плани та організовувати події для однодумців. Тож основна мета застосунку — об’єднати українців та дати їм більше причин, щоб повернутися в Україну.

Що можна робити у застосунку Нумо Спільно

Насамперед одна з найважливіших функцій застосунку — це пошук українців, які знаходяться поруч із тобою.

Завдяки цьому ти завжди зможеш знайти людину, з якою можна поспілкуватись. Крім того, це можна зробити як фізично, так і онлайн, просто створивши тему для обговорення.

Також ця функція дасть можливість знайти відповіді на питання та поділитись власними ідеями вирішення певних проблем.

Ще одна з переваг застосунку — календар подій, де можна як створити свою подію, так і знайти такий захід, на який захочеться завітати.

Чи будуть оновлення в Нумо Спільно

Найближчим часом засновники проекту також планують поповнити функціонал застосунку.

Тож згодом з’явиться можливість створювати ком’юніті за інтересами, шукати роботу або можливості підробітки та навіть організовувати фестивалі для українців.

Однак також важливо навчитись спілкуватись з людьми інших національностей та правильно пояснювати їм ситуацію. Читай, як говорити з іноземцями про війну.

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