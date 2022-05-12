Низький вам уклін, відважні бійці медичного фронту! Як Зеленські привітали медсестер з професійним святом

Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають День медичної сестри. Українські медики дають потужний приклад незламності, відданості своїй справі та присязі Гіппократа.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали хоробрих медсестер з великими добрими серцями.
Війна перетворила наших медсестер на відважних бійців медичного фронту, які щодня у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям, рятують українців, — написала Зеленська у своєму Telegram-каналі.
Війна перетворила наших медсестер на відважних бійців медичного фронту, які щодня у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям, рятують українців, — написала Зеленська у своєму Telegram-каналі.
У цей день президент нагородив медичних сестер та поділився кількома історіями, які заслуговують особливої уваги.
Оксана Баландіна — прикрила собою коханого під час авіабомбардування та втратила обидві ноги.
Тетяна Тарасенко разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих з розбомбленої лікарні.
Наталія Абашник продовжувала працювати в жорстких умовах бомбардування Харкова.
Ірина Вернигора залишилась вірною своїй справі та лікувала під постійними обстрілами в Чернігові.
Алла Чернець з перших днів війни організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих.
Оксана Уманець, самотужки, під час обстрілів лікарні у Чернігові, підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кг в повній амуніції.
Людмила Гусак налагодила роботу в лікарні та перетворила медзаклад на центр отримання та надання гуманітарної допомоги.
Віра Целик приймала пологи та постійно була поруч з породіллями та їх сім’ями в бомбосховищі під час нещадних ракетних ударів по лікарні.
Світлана Клименко під час війни втратила чоловіка та сина. Та попри власний біль фактично жила та працювала у лікарні всі дні окупації. Продовжує рятувати людей і зараз.
Марія Адаменко працювала без електроенергії та водопостачання в окупації Іванкова. Її лікарня опікувалась пацієнтами, а також видавала медикаменти та гуманітарну допомогу.
Уся країна щиро дякує своїм ангелам-охоронцям — медичним працівникам, які попри все не залишають у біді своїх пацієнтів.
Українські лікарі приймають пологи й попри вибухи та обстріли продовжують рятувати життя дітей. Читай, як медсестра Світлана Гломозда з Чернігова працювала без водопостачання, тепла та електроенергії в пологовому будинку.