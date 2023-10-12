Обліпиха на зиму: як заморозити та засушити в домашніх умовах

Найчастіше сезон обліпихи починається у серпні. Триває він до пізньої осені, майже до перших заморозків. Обліпиха на зиму — хороша вітамінна добавка для імунітету та загального здоров’я.
Тому заготовити її в домашніх умовах — простий і добрий спосіб для оздоровлення взимку. Обліпиха на зиму: як заморозити та засушити плоди вдома — читай у матеріалі.
Насамперед плоди обліпихи перебери, видали сміття. Вимиті плоди суши на плоскій поверхні у сухому приміщенні, яке провітрюється, або в електросушарках.
Часто разом з ягодами сушать гілочки та листя, вони також містять багато корисного.
Часто разом з ягодами сушать гілочки та листя, вони також містять багато корисного.
Зберігай сировину в тканинних мішечках, найкраще з натуральної тканини: вона добре вентилюється.
Для сушки в першу чергу виклади ягоди обліпихи в сушарку для фруктів та овочів або суши в духовці. Далі дотримуйся покрокової інструкції:
Для заготівлі на зиму обліпиху добре промивають у друшляку і викладають на двошаровий паперовий рушник, щоб повністю обсушилася.
Для заморожування цілих ягід бери невеликі герметичні пакети розміром 20 на 30. Чим рідше ти витягуватимеш пакет з морозилки й відкриватимеш його, тим краще і довше обліпиха збережеться.
Обліпиху із цукром називають класичним рецептом заготівлі на зиму. Обидва інгредієнти беруть у рівних кількостях: на 2 кг плодів стільки ж цукру.
Ягоди попередньо помий і просуши, потім обидва компоненти перемелюй м’ясорубкою або блендером в однорідну суміш. Готову масу поклади у стерильні банки, закриваючи пергаментом.
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