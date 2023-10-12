Обліпиха на зиму: як заморозити та засушити в домашніх умовах

Найчастіше сезон обліпихи починається у серпні. Триває він до пізньої осені, майже до перших заморозків. Обліпиха на зиму — хороша вітамінна добавка для імунітету та загального здоров’я.

Тому заготовити її в домашніх умовах — простий і добрий спосіб для оздоровлення взимку. Обліпиха на зиму: як заморозити та засушити плоди вдома — читай у матеріалі.

Як засушити обліпиху на зиму: правила перед сушінням плодів та після

Насамперед плоди обліпихи перебери, видали сміття. Вимиті плоди суши на плоскій поверхні у сухому приміщенні, яке провітрюється, або в електросушарках.

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Часто разом з ягодами сушать гілочки та листя, вони також містять багато корисного.

Зберігай сировину в тканинних мішечках, найкраще з натуральної тканини: вона добре вентилюється.

Як засушити в домашніх умовах

Для сушки в першу чергу виклади ягоди обліпихи в сушарку для фруктів та овочів або суши в духовці. Далі дотримуйся покрокової інструкції:

На перші дві години вистав температуру близько 40°C, потім можна підвищити до близько 60°C, і томити так протягом декількох годин, періодично провітрюючи духовку. Наприкінці, коли вологи в плодах майже немає, постав температуру близько 40°C. Зберігай сушені ягоди в герметичних контейнерах, бажано в холодильнику, тому що в них можуть завестися жучки, грибки або пліснява. Якщо зберігаєш без холодильника, то клади в контейнер, що провітрюється, наприклад, полотняний мішок. Сушену обліпиху можна класти в чай, гранолу, пироги або їсти просто так.

Як заморозити обліпиху на зиму: основні моменти

Для заготівлі на зиму обліпиху добре промивають у друшляку і викладають на двошаровий паперовий рушник, щоб повністю обсушилася.

Для заморожування цілих ягід бери невеликі герметичні пакети розміром 20 на 30. Чим рідше ти витягуватимеш пакет з морозилки й відкриватимеш його, тим краще і довше обліпиха збережеться.

Обліпиха на зиму: як заморозити плоди

Для заморожування промиті та висушені ягоди постав в один шар на лист. Заморожуй до твердого стану. Потім переклади заморожені ягоди в герметичні контейнери або пакети для заморожування. Можна заморозити й відразу в контейнері або пакеті, але тоді ягоди злипатимуться і їх складно буде розділити. Використовуй ягоди при необхідності у смузі, десертах, кашах, пирогах.

Обліпиха, протерта з цукром: як приготувати

Обліпиху із цукром називають класичним рецептом заготівлі на зиму. Обидва інгредієнти беруть у рівних кількостях: на 2 кг плодів стільки ж цукру.

Ягоди попередньо помий і просуши, потім обидва компоненти перемелюй м’ясорубкою або блендером в однорідну суміш. Готову масу поклади у стерильні банки, закриваючи пергаментом.

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