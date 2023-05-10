Маєш усього десять днів. Як обміняти водійське посвідчення у разі зміни прізвища

Часто люди у разі зміни прізвища, імені чи по батькові натрапляють на труднощі переоформлення документів. Одним із таких є водійські права.

Необхідно подбати про вчасну зміну посвідчення водія. Детальніше про те, як це зробити та у які терміни, розповіли на сайті Головного сервісного центру МВС.

Обміняти водійські права можна двома способами: онлайн та офлайн. Розглянемо кожен із них детальніше.

Як обміняти водійське посвідчення у разі зміни прізвища онлайн

Щоб оформити послугу через інтернет, необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія, заповнити усі поля, додати скан-копії документів, сплатити за послугу.

Отримати готовий документ можна:

у відділенні АТ Укрпошта;

кур’єрською доставкою;

у сервісному центрі МВС.

У перших двох варіантах доставки вартість орієнтовно становитиме 270 грн за бланк та 294 грн за логістичні витрати.

Якщо забирати документи у сервісному центрі МВС — орієнтовна ціна 270 грн.

Які скани документів необхідно додати:

Паспорт. Документ, що підтверджує зміну персональних даних. Медичну довідку (на час дії воєнного стану медична довідка необов’язкова).

Термін переоформлення водійського посвідчення: десять робочих днів на опрацювання заявки та до п’яти днів займають логістичні послуги.

Як обміняти водійське посвідчення у разі зміни прізвища офлайн

Щоб оформити послугу офлайн, необхідно звернутися до сервісного центру МВС і мати з собою такі документи:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Наявне посвідчення водія. Документ, що підтверджує зміну персональних даних. Медичну довідку (на час дії воєнного стану медична довідка необов’язкова).

Термін переоформлення водійського посвідчення: протягом одного робочого дня

Вартість послуги орієнтовно становить 270 грн.

Протягом якого періоду потрібно подати заяву про обмін посвідчення водія у разі зміни персональних даних

На сайті Головного сервісного центру МВС зазначено, що у разі зміни персональних даних, а саме прізвища, імені чи по батькові, посвідчення водія потрібно замінити протягом десяти днів.

Зверни увагу, якщо закінчився термін дії посвідчення водія до періоду воєнного стану чи під час його дії, то за наявності такого посвідчення особа допускається до керування транспортними засобами, — вказують на сайті.

Замінити його можливо після скасування воєнного стану в країні або звернутися до сервісного центру МВС, який відновив надання послуг.

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