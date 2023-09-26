Щоб урожай був рясним і не раз на рік: як обрізати ремонтантну малину

Обрізка ремонтантної малини потрібна для того, щоб у ягоди був кращий урожай. Крім того, ці дії допомагають боротися із хворобами, полегшують збирання врожаю та інші роботи з догляду.

Обрізання проводять залежно від росту та типу плодоношення кущів. Є два способи, як можна обрізати ремонтантну малину. Про них ми й розповімо.

Ремонтантна малина: що це таке

Зазвичай малина є дворічною рослиною. Тобто дає врожай на другий рік.

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Але ремонтантна малина відрізняється. На першому році життя пагони можуть давати великий урожай восени. Якщо правильно обрізати, можуть давати врожай наступного літа, але маленький, а потім ще восени і в більшій кількості.

Коли потрібно обрізати ремонтантну малину

Краще обрізати ремонтантну малину навесні, коли із землі з’являються нові пагони. Це допоможе побачити, де цього року зростатимуть нові пагони, і за необхідності проріджувати цілі кущі.

Але якщо в тебе не було часу зробити це навесні, обрізати ремонтантну малину можна і восени, після того, як листя опало.

Обрізання ремонтантної малини, щоб було два врожаї

При обрізанні малини на два врожаї треба видалити частину пагона, яка вже дала плоди попереднього року. Робити це потрібно до висоти куща близько 1 м. Звертати увагу треба на зелене стебло всередині. Якщо зрізаний кінець після обрізки здається сухим і мертвим, треба обрізати трохи далі, поки не дійдеш до зеленої частини.

Такі обрізані пагони продовжуватимуть родити на початку літа. Як тільки пагін закінчить виробляти плоди, він помре.

Потім його можна зрізати трохи вище за рівень землі. Щоб легше було шукати пагони, їх можна помітити — прив’язати шматок пряжі до стебла.

Обрізання ремонтантної малини на осінній урожай

Це простіший метод. Для обрізання ремонтантної малини на осінній урожай треба навесні зрізати до землі всі прирости першого року.

Пагони можна зрізати секатором у межах 2,5 см або нарівні із землею наприкінці березня, якщо ділянка невелика. Крім цього, можна використовувати пару гострих ножиць для живоплоту з цією метою. Нові пагони виростають з коріння рослин і дають рясний урожай.

Восени догляду потребують різні кущі та дерева. Раніше ми розповідали, як обрізати смородину восени.

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