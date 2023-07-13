Обрізка смородини влітку: основні правила для збереження плодоношення чагарнику

Правильне обрізання смородини влітку впливає як на загальний розвиток чагарнику, так і на якість і кількість врожаю.
Його важливо проводити щорічно, щоб правильно сформувати кущі червоної, білої та чорної смородини. Обрізання смородини влітку: як правильно здійснювати й на що звернути особливу увагу — читай у матеріалі.
Багато садівників сперечаються про те, чи потрібне обрізання смородини влітку. Але такі маніпуляції покращують освітлення молодих основних пагонів, завдяки чому молоді пагони, що ростуть усередині куща, мають достатньо місця для інтенсивного росту.
Літню обрізку здійснювати не те, що можна, а потрібно. Але роби це акуратно, використовуючи якісні інструменти. Наприклад, ідеально підійде гілкоріз із довгими ручками. Важливо, щоб він був гострим (для рівного зрізу гілок). Також тобі знадобляться садові ножиці та пилка.
Обрізання чорної смородини здійснюється трохи інакше, ніж червоної та білої. Для того, щоб провести обрізку, скористайся такими порадами:
Чому треба обрізати малину кожного сезону та як це правильно робити, ми пояснювали в іншому матеріалі.
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