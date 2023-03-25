Врожаю не буде краю. Коли потрібно обрізати черешню навесні та як це правильно зробити

Турбота за власним садом — насправді копітка робота та справжнісінький виклик. Для того, щоб усі рослини не лише цвіли та пахли, але й давали гарний врожай, необхідно запастись терпінням та бути готовими навчатись нового.

А коли вся природа нагадує, що скоро теплий період року і наближається той час, коли безупинно можна їсти улюблені ягоди та фрукти, то знаходиш сили на роботу в саду. Особливо, якщо маєш зайнятись обрізкою черешні.

Коли обрізати черешню навесні

Оптимальний час для обрізки черешні — з середини березня до початку квітня. Потрібно встигнути до того, як у дереві почнуть активно рухатись соки та з’являтись бруньки.

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Також можна орієнтуватись на крону. Якщо вона розрослась, то можна обрізати дерево. Крім того, можна спробувати орієнтуватись на місячний календар садівника та городника.

Навіщо обрізати черешню навесні

Дерево черешні досить швидко розростається, а плоди з’являються саме на нових гілочках. Тому їхній ріст таким чином необхідно направляти.

Крім того, обрізати черешню потрібно ще й для того, щоб позбутись пошкоджених та відмерзлих гілочок.

Як обрізати черешню навесні

Якщо дерево зовсім молоде і йому один рік, тоді варто зосередитись на формування зручної для догляду крони та вкоротити центральний стовбур. На другому році потрібно формувати нижній ярус гілок, які мають бути у близько 30 сантиметрах одна від одної. Їх можна вкоротити всього на 20 сантиметрів.

Однак якщо на дереві з’явилось не так багато нових гілок, то старі варто підрізати всього на одну бруньку, щоб почалось розгалуження.

Що ж стосується саджанців, то якщо їхній зріст менший за 70 сантиметрів, то ліпше їх поки не чіпати.

Та існує загальна схема обрізки черешні. Спочатку потрібно покоротити минулорічні плодоносні пагони перед першою боковою гілочкою. Стовбур краще очищувати від нових гілочок, які ростуть на висоті до 80 сантиметрів від землі. А далі можна обрізати відмерзлі та пошкоджені гілки, а також рівняти верхівку.

Загалом потрібно, щоб черешня не була вищою 3,5 метри. Такої висоти вона досягає близько на п’ятий рік життя. У цей час вона й починає приносити найбільше плодів.

Також для багатьох улюбленою залишається й інша ягода. Читай, як та коли обрізати малину.

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