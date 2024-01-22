Обрізка дерев узимку: які види потрібно обрізати та як правильно це робити

Обрізка дерев узимку — це важливий момент у садівництві, який здійснюється з метою підтримки здоров’я рослини та підвищення урожайності. Обрізання дерев узимку має багато нюансів і вимагає розуміння структури дерева, а також володіння спеціальними методиками обрізки, які допоможуть, а не зашкодять деревам.

Тож детальніше про те, як правильно обрізати дерева взимку — читай далі у матеріалі.

Зимова обрізка дерев: що потрібно знати

Важливо пам’ятати, що починати обрізку дерев потрібно вже наприкінці січня і це можна робити аж до березня. Головне — встигнути до того, як сік почне активно рухатися. Пам’ятай про важливість температурного режиму: для обрізання дерев найкраще, коли на вулиці не холодніше -5 градусів морозу. Також важливо пам’ятати, що в цей час має бути ясно і сухо.

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Якщо зима видається особливо морозною, краще почекати з обрізкою до її кінця та настання тепла. Адже сильний мороз може спровокувати стовбурові виразки.

Як обрізати дерева узимку

Старші, плодові дерева обрізай першими. Молоді дерева, які ще формують крону, та ті, що слабші, краще обрізати ближче до кінця зими або на початку весни.

Також пам’ятай, що обрізка — це процес, який вимагає уваги та акуратності. Особливо це стосується молодих дерев, які ще не зміцніли та потребують більш делікатного підходу.

Перш ніж почати, переконайся, що твої інструменти у відмінному стані. Приміром, погано заточена пила може лише зашкодити.

Перед самою обрізкою ретельно оглянь дерево. І не поспішай, особливо якщо ти новачок у цій справі. Головне, не обрізай все підряд — спочатку розберись, які дерева потребують обрізки саме зараз, а які можуть почекати.

Приміром, на початку зими потрібно обрізати груші, яблуні та види вишень й слив, які стійкі до морозів. А от уже ближче до кінця зими та початку весни обрізають дерева черешні, абрикоси, персики та айви.

Зима це й ідеальний час для видалення формувань чагарників та хворих гілок, що заважають дереву рости та давати плоди.

Також узимку помітні яйцекладки шкідників, як-от непарний шовкопряд чи міль. Їх необхідно обрізати разом з гілкою. І не забудь їх спалити, щоб уникнути подальшого поширення.

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