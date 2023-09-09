Потурбуйся про рослини завчасно! Осіння обрізка дерев — яка буває та що треба робити

Осінь — це час підготовки всього живого до зимівлі. Доки дні та ночі ще теплі, господарі та господарки збирають урожаї. Але з першими морозами вже потрібно потурбуватися про плодові дерева: виконати осінню обрізку та підготувати їх до зимових холодів.

Якою є правильна обрізка дерев восени і яку краще виконувати, розповідаємо тобі далі.

Обрізка дерев восени

Обрізки восени вимагають плодовиті дерева та кущі. У комплексі з поливом, доглядом, удобренням та обприскуванням, такі заходи зміцнюють імунітет рослини та впливають на врожайність.

Зараз також дивляться

Обрізка саду восени — важлива агротехнічна процедура, вона дозволяє дереву легше перенести зиму, зменшує обсяг робіт навесні.

Є кілька типів обрізки дерев:

санітарна;

формувальна;

омолоджувальна;

проріджувальна;

Всі ці процедури виконують як восени, так і навесні. Якщо дотримуватися кількох простих правил, виконати обрізку дерев восени буде нескладно.

Обрізування плодових дерев восени

Будь-яка обрізка є травматичною для дерева, тож перш ніж братися за неї, перевір секатор: він має бути чистий, продезінфікований спиртом та гострий. Якщо ти виконуєш санітарну чи омолоджувальну обрізку дерева восени й маєш сумнів, чи обрізати якусь гілку, чи ні — краще залиш її. Восени треба зрізати сухі, зламані та хворі гілки. Вирізай гілки, які зростають паралельно одна одної в одному напрямку, або ростуть всередину крони. Також відрізай прикореневі гілки, що ростуть нижче кореневої шийки. Якщо гілка росте під кутом 45º і вище, її треба зрізати. Зрізати з дерева варто не більше чверті всіх гілок, аби не порушити баланс кореневої та верхньої частини дерева. Не обрізай гілку, довжина якої менша як 40 сантиметрів.

До зими вже також час готувати й малину. Як правильно обрізати малину восени, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.