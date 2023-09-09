Потурбуйся про рослини завчасно! Осіння обрізка дерев — яка буває та що треба робити

Осінь — це час підготовки всього живого до зимівлі. Доки дні та ночі ще теплі, господарі та господарки збирають урожаї. Але з першими морозами вже потрібно потурбуватися про плодові дерева: виконати осінню обрізку та підготувати їх до зимових холодів.
Якою є правильна обрізка дерев восени і яку краще виконувати, розповідаємо тобі далі.
Обрізки восени вимагають плодовиті дерева та кущі. У комплексі з поливом, доглядом, удобренням та обприскуванням, такі заходи зміцнюють імунітет рослини та впливають на врожайність.
Обрізка саду восени — важлива агротехнічна процедура, вона дозволяє дереву легше перенести зиму, зменшує обсяг робіт навесні.
Обрізка саду восени — важлива агротехнічна процедура, вона дозволяє дереву легше перенести зиму, зменшує обсяг робіт навесні.
Є кілька типів обрізки дерев:
Pixabay
Всі ці процедури виконують як восени, так і навесні. Якщо дотримуватися кількох простих правил, виконати обрізку дерев восени буде нескладно.
До зими вже також час готувати й малину. Як правильно обрізати малину восени, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.