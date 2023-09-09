Потурбуйся про рослини завчасно! Осіння обрізка дерев — яка буває та що треба робити

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Вересня 2023, 07:30
обрізка дерев восени
Фото: Pixabay

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