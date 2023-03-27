Цвітом наповниться увесь сад: коли потрібно обрізати гортензію навесні та як правильно це зробити

Чарівлива красуня, що своїм цвітом може позмагатись з королевою квітів трояндою. Вона завойовує все більше прихильників. Тому з настанням тепла з’являється питання, коли потрібно обрізати гортензію навесні та як правильно це зробити.

Коли потрібно обрізати гортензію навесні

Рекомендовано обрізати гортензію навесні тоді, коли починають набрякати бруньки. Таким чином вдасться більш точно визначити, які гілочки вже відмерли.

Зазвичай найкраще обрізати гортензію у середині квітня. Адже саме у цей період найкраще видно бруньки.

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Навіщо обрізати гортензію навесні

Гортензії досить чутливі до холодів, тому на них можуть з’являтись відмерзлі гілочки після зими.

Крім того, вони швидко ростуть. Це може видатись гарною рисою, але якщо рослина розростеться, то її цвіт стане більш дрібним, а кущ буде густим та неохайним.

Важливі деталі обрізки гортензії

Зазвичай у наших широтах ростуть деревовидна та волотиста гортензії, які чудово переносять обрізку. Важливо знати, якого віку рослина, щоб не пошкодити її.

Найліпше гортензії обрізати тоді, коли їм вже виповниться хоча б чотири роки. Та найбільше цвітіння вдасться побачити лише на п’ятий рік життя рослини.

Читати на тему Як доглядати за гортензією в горщику і що для цього потрібно Як доглядати гортензію в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як правильно обрізати гортензію навесні

Насамперед зрізати потрібно тонкі гілочки, які відросли від коренів. Вони не будуть квітнути, але забиратимуть поживні речовини. Також необхідно зрізати гілочки, які спрямовані ростом всередину крони.

Усі інші гілки можна трохи підрізати та залишити дві-три бруньки. Таким чином вдасться дати змогу рослині стати більш пишним згодом.

Виняток з правил — крупнолиста гортензія. У неї квіткові бруньки закладаються на минулорічних пагонах. Тому обрізати її необхідно ще до набрякання бруньок, щоб зрізати лише перемерзлі та хворі гілочки.

Після обрізки гортензію варто добре підгодувати та присипати землю шаром компосту товщиною 15 сантиметрів.

Троянди теж потрібно обрізати правильно та регулярно. Завдяки цьому вони будуть пишно цвісти та гарно рости. Читай, як правильно обрізати троянди та що для цього потрібно.

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