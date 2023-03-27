Цвітом наповниться увесь сад: коли потрібно обрізати гортензію навесні та як правильно це зробити

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Березня 2023, 10:00
обрізання гортензії навесні
Фото: Unsplash, Pexels

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