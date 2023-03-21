Пам’ятай про температуру та кут зрізу: як правильно обрізати грушу навесні

Весна для садівників — час, проведений наодинці з природою. Саме зараз треба активно займатися плодовитими деревами — обрізати їх, удобряти та прищеплювати.

Як обрізати грушу навесні — розповідаємо у матеріалі.

Для чого обрізати грушу навесні

Це дерево гарно росте й без обрізання, однак така маніпуляція зробить урожай щедрішим. Насправді обрізати грушу — доволі просто.

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Обрізку груші варто проводити з другого року життя саджанця. Час для цих робіт — рання весна, коли зійшов сніг, але ще не прокинулися бруньки. Температура на вулиці має бути не нижче 5ºС вночі, аби зрізи не замерзли.

Обрізають грушу передусім для розрідження крони. Але є й інші основні причини:

утворення нових та сильних пагонів;

освітлення крони;

збільшення плодоношення;

оздоровлення плодового дерева;

підвищення життєздатності.

Якщо не обрізати грушу щороку, в неї знизиться плодовитість.

Як обрізати грушу навесні

Якщо ти садиш саджанець груші першого року життя, його потрібно вкоротити до висоти 60 сантиметрів. Якщо саджанець має вже два роки й на ньому є три – п’ять гілок, їх треба вкоротити разом із верхівкою на чверть, перед бруньками.

Обрізка в обох випадках викличе розгалуження, з якого згодом виростатимуть нові гілочки.

Наступного року гілки другого ярусу треба вкоротити на п’ять – шість сантиметрів, а першого — на чотири – п’ять, щоб нижні виявилися трохи довшими. Верхівку зріж на 25 сантиметри. Також варто обрізати ті гілки, які не дають плоди.

Головне завдання обрізки груші — санітарне та плодове. На дереві має бути до п’яти великих гілок, які дають ще розгалуження та плоди. Також важливо пам’ятати, що зрізи мають бути під кутом 45º.

Одне з важливих правил обрізки: процедуру варто проводити добре нагостреним інструментом, інакше постраждає кора, дерево почне хворіти. Після обрізання місця спилювання треба змастити садовим варом, попередньо розігрівши його на водяній бані.

А ось як обрізати персик весною 2023, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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