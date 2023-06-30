Профілактична, але не менш важлива: як проводити обрізку малини влітку

Літо — час урожаю та догляду за зеленими насадженнями. Адже саме влітку всі господарі та господарки насолоджуються результатом своєї праці навесні.

Для того, щоб плодів було багато, а рослини не виснажувалися, варто систематично оглядати плодовиті кущі та дерева, обрізати зайві гілки та прочищати листя.

Як правильно робити обрізку малини влітку, розповідаємо далі.

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Для чого робити обрізку малини літом

Обрізка малини влітку проводиться з профілактичною метою, вона не є агресивною.

Літня обрізка малини проводиться для того, аби кущ не заростав листям та не витрачав сили на нові пагони. До того ж створюючи вологе середовище, у чагарнику може розповсюдитися грибкове захворювання, тож обрізка має дати доступ рослині до сонця.

Тож на запитання, чи треба обрізати малину влітку, відповідь — так.

Коли обрізати малину літом

Найкраще обрізку малини проводити в липні, коли вже доспіває урожай.

Коли робиш обрізку малини літом, треба зрізати всі сухі, хворі гілки з пагонами та пожовклим листям.

Також зрізай нові гілочки, що ростуть знизу.

Ще одну обрізку також проводять наприкінці літа або вже восени. Чому треба обрізати малину кожного сезону та як це правильно робити, ми пояснювали в іншому матеріалі.

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