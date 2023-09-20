Для росту стиглих і великих плодів. Як провести осінню обрізку персика 2023 — важливі нюанси

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 07:00
Обрізка персика восени 2023: коли і як правильно робити
Фото: Unsplash

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