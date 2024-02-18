Обрізка смородини навесні: правила і терміни для ідеального догляду

Смородина — це вітамінна бомба, яка необхідна у раціоні кожної сім’ї для зміцнення організму, підвищення імунітету та боротьби з інфекційними та застудними захворюваннями. Багато хто садить її з метою одержання урожаю цілющих ягід, з яких можна зробити варення, желе, соуси, компоти. Листя використовують для консервування та заварювання ароматного корисного чаю.
Щоб отримати хороший урожай, потрібно дотримуватись умов догляду за кущами. Читай, як правильно обрізати смородину весною та коли варто це робити у нашому матеріалі.
Весна — ідеальний час для обрізки рослини. Потрібно встигнути провести обрізку до того, як розпустяться бруньки та почнеться активне пробудження. Занадто рано не бажано обрізати. Потрібно дочекатися стійкого потепління, коли термометр перестане показувати нуль градусів.
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Правила обрізки чорної та червоної смородини відрізняються.
Правила обрізки чорної та червоної смородини відрізняються.
Для того, щоб кущ смородини добре родив, необхідно, щоб гілки були різного віку. Важливо розрізняти пагони приросту різних років. У чорній смородині їх легко відрізнити.
Однорічні — світлі, з білястою корою, тонкі, без приростів.
Дворічні — з яскраво-коричневою корою.
Трирічні — з темною коричневою корою і бічними приростами.
Гілки віком понад три роки легко відрізнити — вони товщі й з темною розтрісканої корою, часто уражаються лишайниками.
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Червона смородина з роками не знижує урожайність так сильно як чорна. Тож її можна вирощувати на одному місці й 15 років, якщо правильно обрізати та доглядати.
Після обрізки проводять профілактичну обробку всіх кущів смородини.
Після обрізки проводять профілактичну обробку всіх кущів смородини.
Процедура обрізки смородини на початку весни не становить особливої складності. Подбай своєчасно про неї — і вона принесе на подяку багатий урожай великих ароматних ягід.
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