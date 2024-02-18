Обрізка смородини навесні: правила і терміни для ідеального догляду

Смородина — це вітамінна бомба, яка необхідна у раціоні кожної сім’ї для зміцнення організму, підвищення імунітету та боротьби з інфекційними та застудними захворюваннями. Багато хто садить її з метою одержання урожаю цілющих ягід, з яких можна зробити варення, желе, соуси, компоти. Листя використовують для консервування та заварювання ароматного корисного чаю.

Щоб отримати хороший урожай, потрібно дотримуватись умов догляду за кущами. Читай, як правильно обрізати смородину весною та коли варто це робити у нашому матеріалі.

Весна — ідеальний час для обрізки рослини. Потрібно встигнути провести обрізку до того, як розпустяться бруньки та почнеться активне пробудження. Занадто рано не бажано обрізати. Потрібно дочекатися стійкого потепління, коли термометр перестане показувати нуль градусів.

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Результати своєчасної обрізки смородини навесні:

омолодження крони та продовження терміну життя куща;

завдяки безперешкодному доступу сонячних променів до гілок формуються якісні, багаті на вітаміни ягоди;

приплив поживних речовин до плодовитих гілок;

профілактика захворювань; внаслідок сонячного прогрівання і провітрювання;

доступ до всіх гілок при зборі врожаю і проведенні обробки від шкідників.

Корисні поради:

Обрізка смородини починається з підбору інструменту та його дезінфекції. Секатор і садова пилка повинна бути добре заточені. Усі пошкоджені шкідниками пагони або віджилі гілки потрібно вирізати на рівні ґрунту чи трохи нижче й тут же спалити. Залишені високі пеньки дуже швидко загнивають і перетворюються на розсадник для всіляких шкідників і грибкових захворювань. Приступаючи до обрізки, необхідно чітко знати порядок обрізки. Якщо провести обрізку недбало — можна занапастити кущ.

Як обрізати смородину весною правильно

Правила обрізки чорної та червоної смородини відрізняються.

Обрізка чорної смородини навесні

Насамперед потрібно видалити сухі, уражені хворобами, поламані гілки, а також, які мають безліч розгалужень. Гілки старше трьох років зрізають під корінь — для цього потрібно розсунути землю. Всі гілки, які лежать на землі, пониклі й слабкі, спрямовані всередину куща, або в діаметрі більше одного сантиметра потрібно видалити. Бруньки на гілках повинні мати здоровий вигляд. Якщо на гілках є бруньки, які особливо відрізняються від більшості, то краще їх зрізати.

Для того, щоб кущ смородини добре родив, необхідно, щоб гілки були різного віку. Важливо розрізняти пагони приросту різних років. У чорній смородині їх легко відрізнити.

Однорічні — світлі, з білястою корою, тонкі, без приростів.

Дворічні — з яскраво-коричневою корою.

Трирічні — з темною коричневою корою і бічними приростами.

Гілки віком понад три роки легко відрізнити — вони товщі й з темною розтрісканої корою, часто уражаються лишайниками.

Як обрізати навесні червону смородину

Червона і біла смородина в догляді відрізняються тим, що верхівки торішніх приростів не прищипують, а пагони двох і трьох років не вкорочують, тобто, обрізка полягає у видаленні старих і хворих гілок. Старі, але ще продуктивні гілки можна вкорочувати до сильного бічного розгалуження, стимулюючи цим ріст бічних пагонів. Обрізати гілки порічки “на зовнішню бруньку” не можна, бо з них виростуть нові гілки вшир, що погано вплине на врожай у наступному році.

Червона смородина з роками не знижує урожайність так сильно як чорна. Тож її можна вирощувати на одному місці й 15 років, якщо правильно обрізати та доглядати.

Після обрізки проводять профілактичну обробку всіх кущів смородини.

Процедура обрізки смородини на початку весни не становить особливої складності. Подбай своєчасно про неї — і вона принесе на подяку багатий урожай великих ароматних ягід. Якщо ти обожнюєш троянди, для тебе наш матеріал про обрізку троянд навесні.

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