Обрізка троянд навесні: як подбати про різні сорти квітів

Троянда — квітка витончена та бездоганна. Цариця квітів, символ палкості та закоханості, священна квітка Афродіти та богині світанку Аврори. Чи не кожна господиня мріє про трояндовий сад. Але щоб ця квітка радувала погляд, потрібно старанно попрацювати над її комфортом.
Весняна обрізка троянд — обов’язковий найважливіший етап, від якого залежить, як щедро королеви саду будуть закладати бутони та з якою інтенсивністю цвісти. Коли і як правильно проводити весняне обрізання троянд — читай у нашому матеріалі.
Календарний час: березень-квітень.
Коли весна вступає у свої права та бруньки набухають, але ще не починають рости — саме час проводити обрізання.
Робочі інструменти: секатор, ножиці.
Їх необхідно продезінфікувати в міцному розчині марганцівки.
Потрібно знати особливості обрізки різних сортів троянд: кущових, штамбових, плетистих, бордюрних, ґрунтопокривних.
Для обрізки троянд підходить будь-який ясний сонячний день. Бажано вибрати такий час, коли прогноз погоди не віщує дощу.
Фото: Unsplash
За помірної обрізки троянда формує бічні пагони, що робить кущ більш об’ємним. При цьому молоді гілки будуть тоншими, а квіти — дрібнішими. За інтенсивної обрізки йде формування сильних пагонів, що дає більш пишне цвітіння.
Це найстійкіша до умов вирощування, невибаглива і тому популярна у ландшафтному дизайні група. Ґрунтопокривні троянди — витривалі, швидкорослі, рясно квітучі кущі.
Більшість сучасних ґрунтопокривних сортів добре квітне практично без формотворчої обрізки, тільки з санітарною та омолоджувальною, тож достатньо протягом літа видаляти відцвілі суцвіття.
Доглядати за трояндами не так складно, як здається спочатку. Дотримуйся рекомендацій фахівців, і ти навчишся отримувати розкішне цвітіння королеви квітів.
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