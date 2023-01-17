“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураківська розчулила мережу реакцією на трагедію в Дніпрі

Ракетна атака, яку росіяни вчинили 14 січня у Дніпрі, й досі не може вміститися у здоровий глузд українців. Ця трагедія вплинула на нас усіх: навіть на тих, кому вже здавалося, що він чи вона вже звикли до подій навколо.

Відома українська акторка кіно та театру Олеся Жураківська також була під жахливими враженнями від трагедії у Дніпрі. Уже наступного дня вона продекламувала перед камерою щемливий вірш українки Людмили Горової. Остання написала цей вірш-рефлексію саме після обстрілу цивільного будинку.

Вірш розчулив не лише українців у соціальних мережах, але й саму Жураківську. У своєму Instagram зірка виклала відео, де зачитує той самий вірш.

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У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він Северином. Чи, може, скажімо — Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром. Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром.

Олеся Жураківська під відео висловила співчуття всім тим, чиї родичі загинули у тій страшній трагедії.

Співчуття всім, хто втратив близьких, хто постраждав від російського терору. Лють і кара ненависному ворогу.

Під відео вже зібралося безліч коментарів: українці висловлюють жаль та скорботу за тими, кого забрала російська ракета.

Сьогодні ж ДСНС повідомили, що завершили пошуково-рятувальні роботи на місці подій. Скільки загалом людей загинуло 14 січня через російський теракт та кого вдалося знайти: читай у нашому матеріалі.

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