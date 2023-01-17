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“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураківська розчулила мережу реакцією на трагедію в Дніпрі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Січня 2023, 20:00
Жураківська
Фото: ДСНС/Facebook, Instagram

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