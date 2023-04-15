Їжа та рецепти

Буде пухка та запашна! Як приготувати опару для паски — простий рецепт

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 12:45
опара для паски
Фото: Pexels

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