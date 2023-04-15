Буде пухка та запашна! Як приготувати опару для паски — простий рецепт

Робота з дріжджовим тістом для пасок — завжди творчий та трохи магічний процес. Адже його приготування вимагає дотримання особливих традицій. Та ще що важливіше — потрібно знати ідеальний рецепт опари для паски.
Окрім переліку інгредієнтів, також варто розуміти, що під час приготування Великодньої випічки, необхідно зберігати вдома спокійну атмосферу та позитивний настрій.
Адже тісто на паски завжди вимагає особливого ставлення. А щоб процес був приємним, він ще й має бути зрозумілим, тому розповідаємо, як приготувати опару для паски.
Такої опари має вистачити для приготування тіста на 12 середніх пасок, або ж на 20 маленьких.
Хочеш продовжити приготування святкової випічки? Тоді читай класичний рецепт паски від Євгена Клопотенка.
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