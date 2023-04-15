Буде пухка та запашна! Як приготувати опару для паски — простий рецепт

Робота з дріжджовим тістом для пасок — завжди творчий та трохи магічний процес. Адже його приготування вимагає дотримання особливих традицій. Та ще що важливіше — потрібно знати ідеальний рецепт опари для паски.

Окрім переліку інгредієнтів, також варто розуміти, що під час приготування Великодньої випічки, необхідно зберігати вдома спокійну атмосферу та позитивний настрій.

Адже тісто на паски завжди вимагає особливого ставлення. А щоб процес був приємним, він ще й має бути зрозумілим, тому розповідаємо, як приготувати опару для паски.

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Інгредієнти для опари на паски

молоко — 500 мілілітрів

борошно — 200 грамів

свіжі дріжджі — 100 грамів

цукор — 2 столові ложки

Спосіб приготування опари для паски

Насамперед потрібно трохи підігріти молоко, щоб воно стало теплим. Однак важливо його не перегріти. Потім перелити молоко у велику миску та додати до нього дріжджі, які варто попередньо трохи покришити. Розмішати обережно суміш. Додати до маси цукор та знову обережно розмішати. Після цього доповнити суміш борошном, яку можна попередньо просіяти. Розмішати обережно суміш, накрити її харчовою плівкою та чистим рушником. Якщо в опарі будуть грудки, то це не критично, адже тісто під час бродіння їх розчинить. Залишити у такому стані опару на півгодини, після чого перевірити обережно, наскільки вона піднялась. За бажанням після цього можна ще на півгодини поставити опару, щоб вона стала ще більш пухкою.

Такої опари має вистачити для приготування тіста на 12 середніх пасок, або ж на 20 маленьких.

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