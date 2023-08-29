Це збереже життя твого саду! Як обробити дерева восени від шкідників та хвороб

Осінь — час для підготовки саду до зимівлі. До перших холодів треба встигнути пересадити деякі рослини, підготувати ґрунт до наступного сезону, а також обробити свій сад від шкідників та хвороб.
Річ у тім, що не лише птахи шукають тепле місце для зимівлі. В активних пошуках затишного й безпечного місця перебувають шкідники й спори грибів.
Вони можуть оселитися у самій рослині, або ж заховатися у ґрунт під нею. В будь-якому разі, добра рослині це не принесе. Паразити будуть виснажувати ресурси, а навесні призведуть до хвороб та зниження родючості.
Як правильно обробити сад восени, щоб після зими не виникло жодних проблем, читай у матеріалі.
Дуже важливо правильно обрати час і день для обробки саду. Це забезпечить надійну дію препарату та не дозволить жодному шкідникові перезимувати.
Найкраще проводити таку процедуру в жовтні, коли на вулиці все ще тепло. Втім, треба зважати на особливості погоди, адже щороку вона може змінюватися.
Річ у тім, що препарати діють лише за плюсових температур. Тож від початку перших заморозків або безпосередньо перед ними обробляти сад вже запізно.
Річ у тім, що препарати діють лише за плюсових температур. Тож від початку перших заморозків або безпосередньо перед ними обробляти сад вже запізно.
Для обробки слід обрати день з безвітряною сухою погодою. Завчасно проглянь прогноз погоди. Для процедури підійде день, після якого дощу не буде мінімум впродовж наступної доби.
Щоб забезпечити максимальний результат, слід дотримуватися певних правил та виконувати усе дуже ретельно. Ось, що треба зробити:
Важливо обрати правильні компоненти для обробки дерев восени. Так, від грибків, які залишаються в саду після опадання листя, слід обробити сад розчинами з фунгіцидними складами.
Щоб захистити сад від шкідників, слід перекопати пристовбурову зону, адже у верхньому шарі ґрунту часто знаходять зимовий притулок різні шкідники.
Після цього слід обробити дерева інсектицидними складами. Вони згубні для всіх видів шкідливих комах: златогузок, гусені яблуневої плодожерки, п’ядаків, яблуневого кліща, попелиці, медяниці.
Щоб заощадити час, можна поєднати обробки з допомогою бакових сумішей. Для цього треба розвести у воді сумісні інсектициди й фунгіциди.
Щоб заощадити час, можна поєднати обробки з допомогою бакових сумішей. Для цього треба розвести у воді сумісні інсектициди й фунгіциди.
Після обробки стовбур дерева додатково фарбують. Для цього підійдуть акрилові або водоемульсійні фарби на основі вапна, у складі яких є фунгіцидні добавки.
Також можна використати глиняно-вапняну масу. Вона покликана захищати від грибкових інфекцій та гризунів.
А які ще роботи треба провести в саду, щоб підготувати його до зимівлі, читай у матеріалі.
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