Овес: користь і шкода цього злаку та як він впливає на організм

Овес відомий нам в першу чергу у вигляді вівсянки, яка має багато прихильників, але також і тих, хто всіляко її уникає. Досі не можеш обрати сторону? Розказуємо про овес, користь і шкоду від нього та як він впливає на твоє тіло.
Калій, магній, фосфор, кремній, залізо, натрій, вітаміни А, Е, В — це лиш невелика частка всіх поживних мікроелементів, які входять до складу цього злаку. Крім них, є велика кількість жирів та амінокислот. Всі вони, безперечно, мають гарний вплив на здоров’я.
Департамент харчових наук університету Пенсільванії у США провів дослідження щодо користі вівса для організму. Результати показали, що багатий бета-глюканом овес або продукти на основі вівса в раціоні значно знижують артеріальний тиск та рівень холестерину.
Злакові корисні для діабетиків, адже можуть знижувати рівень глюкози в крові. Результати також довели, що авенантраміди, фітохімічна речовина, присутня у вівсі, і захисні сполуки злаків авенакозиди здатні зменшувати розвиток і ріст клітин раку товстої кишки.
Овес багатий на антиоксиданти, зокрема вітамін Е, фітинову кислоту, фенольні сполуки, флавоноїди, стерини та авенантраміди. Вітамін Е є важливим антиоксидантом, який запобігає передчасному старінню, хронічним захворюванням, раку, серцево-судинним захворюванням та інсультам.
Овес також безпечний для пацієнтів з алергією на глютен і може бути в раціоні людей на безглютеновій дієті.
А чим може бути шкідливий овес? Часто він викликає здуття живота і надмірне газоутворення. Використання косметичних засобів на основі вівса подеколи може провокувати висипи. Проте переваг від вживання вівса набагато більше, аніж недоліків.
Якщо ти включиш продукти на основі цього злаку у свій раціон, то відчуватимеш голод повільніше, ніж зазвичай, через високий вміст клітковини у вівсі. Вживання продуктів, багатих клітковиною, допомагає уникнути стрибків рівня цукру в крові, і, таким чином, зменшує відчуття голоду.
Бета-глюкан, що входить до вівса, налагоджує роботу кишківника і процес травлення, а його поєднання з різноманітними фруктами і ягодами робить цей процес ще ефективнішим.
Вміст клітковини у вівсянці достатньо насичує організм, що, своєю чергою, може допомогти споживати менше калорій протягом дня та контролювати вагу.
А на додачу, результати дослідження департаменту агрокультури США свідчать, що одна чашка вареної вівсяної каші містить 4 г клітковини, що становить 16% від рекомендованої добової норми.
Тож, якщо ти досі в поганих стосунках з вівсом, то рекомендуємо скоріше це виправити.
А додати овес у свій раціон можеш з поживного і корисного сніданку від дієтологині Світлани Фус. Рецепт читай в нашому матеріалі.
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