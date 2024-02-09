Овес: користь і шкода цього злаку та як він впливає на організм

Овес відомий нам в першу чергу у вигляді вівсянки, яка має багато прихильників, але також і тих, хто всіляко її уникає. Досі не можеш обрати сторону? Розказуємо про овес, користь і шкоду від нього та як він впливає на твоє тіло.

Овес: користь і шкода для здоров’я

Калій, магній, фосфор, кремній, залізо, натрій, вітаміни А, Е, В — це лиш невелика частка всіх поживних мікроелементів, які входять до складу цього злаку. Крім них, є велика кількість жирів та амінокислот. Всі вони, безперечно, мають гарний вплив на здоров’я.

Департамент харчових наук університету Пенсільванії у США провів дослідження щодо користі вівса для організму. Результати показали, що багатий бета-глюканом овес або продукти на основі вівса в раціоні значно знижують артеріальний тиск та рівень холестерину.

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Злакові корисні для діабетиків, адже можуть знижувати рівень глюкози в крові. Результати також довели, що авенантраміди, фітохімічна речовина, присутня у вівсі, і захисні сполуки злаків авенакозиди здатні зменшувати розвиток і ріст клітин раку товстої кишки.

Овес багатий на антиоксиданти, зокрема вітамін Е, фітинову кислоту, фенольні сполуки, флавоноїди, стерини та авенантраміди. Вітамін Е є важливим антиоксидантом, який запобігає передчасному старінню, хронічним захворюванням, раку, серцево-судинним захворюванням та інсультам.

Овес також безпечний для пацієнтів з алергією на глютен і може бути в раціоні людей на безглютеновій дієті.

А чим може бути шкідливий овес? Часто він викликає здуття живота і надмірне газоутворення. Використання косметичних засобів на основі вівса подеколи може провокувати висипи. Проте переваг від вживання вівса набагато більше, аніж недоліків.

Як овес впливає на організм

Якщо ти включиш продукти на основі цього злаку у свій раціон, то відчуватимеш голод повільніше, ніж зазвичай, через високий вміст клітковини у вівсі. Вживання продуктів, багатих клітковиною, допомагає уникнути стрибків рівня цукру в крові, і, таким чином, зменшує відчуття голоду.

Бета-глюкан, що входить до вівса, налагоджує роботу кишківника і процес травлення, а його поєднання з різноманітними фруктами і ягодами робить цей процес ще ефективнішим.

Вміст клітковини у вівсянці достатньо насичує організм, що, своєю чергою, може допомогти споживати менше калорій протягом дня та контролювати вагу.

А на додачу, результати дослідження департаменту агрокультури США свідчать, що одна чашка вареної вівсяної каші містить 4 г клітковини, що становить 16% від рекомендованої добової норми.

Тож, якщо ти досі в поганих стосунках з вівсом, то рекомендуємо скоріше це виправити.

А додати овес у свій раціон можеш з поживного і корисного сніданку від дієтологині Світлани Фус. Рецепт читай в нашому матеріалі.

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