Перець: як садити у відкритий ґрунт і що для цього потрібно

Садити перець — заняття не з легких. Часто городники, які пробували це робити, кидали на півдорозі. Адже через деякі помилки люди отримують мізерний урожай. Болгарський перець: як садити й доглядати — читай у матеріалі.
Якщо у тебе є теплиця або парник, то сіяти перець можна починати ще в лютому. А ось садити готову розсаду в ґрунт — з кінця квітня. Якщо ти розводиш розсаду вдома на підвіконні, то краще сіяти перець у березні, а посадкою в ґрунт займатися у травні.
Після того як ти виростив(-ла) розсаду в горщиках, вибери відповідну ділянку землі. Потрібно знайти дуже сонячне і незатінене місце. Перець необхідно висаджувати, дотримуючись схеми 40х40 см. Садять саджанці перцю в лунки на глибину 5–6 см.
Коріння перцю не має бути оголеним, тому пересаджувати потрібно разом із земляною грудкою. Далі потрібно своєчасно поливати перець, прополювати, підживлювати й за необхідності підв’язувати його.
Підгодовують розсаду кілька разів. Вперше це роблять тоді, коли з’являється перше листя. Для цього візьми гумат калію (2,5 мл на 1 л води) або інші спеціальні добрива для розсади. Цим розчином поливай перець під корінь із розрахунку 1 ст. л. на один паросток. Другий раз потрібно підгодовувати розсаду через кілька тижнів.
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