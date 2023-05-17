Перець: як садити у відкритий ґрунт і що для цього потрібно

Садити перець — заняття не з легких. Часто городники, які пробували це робити, кидали на півдорозі. Адже через деякі помилки люди отримують мізерний урожай. Болгарський перець: як садити й доглядати — читай у матеріалі.

Коли садити перець: найкращі терміни

Якщо у тебе є теплиця або парник, то сіяти перець можна починати ще в лютому. А ось садити готову розсаду в ґрунт — з кінця квітня. Якщо ти розводиш розсаду вдома на підвіконні, то краще сіяти перець у березні, а посадкою в ґрунт займатися у травні.

Перець на розсаду: як садити

Заповни підготовленим ґрунтом горщики для розсади. У них мають обов’язково бути дренажні отвори. Краще вибирати горщики діаметром 10 см і висотою 10–12 см, щоб не травмувати коріння під час пересадки. Землю необхідно розподіляти так, щоб залишалося якомога менше повітря. До краю місткості має бути кілька сантиметрів. Полий землю водою кімнатної температури. Зроби в ній невеликі отвори й засій у кожну по насінині на глибину 1–1,5 см. Відстань між насінням має бути кілька сантиметрів. Далі присип їх землею на 1 см і ущільни долонями. Зверху місткість краще накрий харчовою плівкою. Перенеси ящики або горщики з посіяною розсадою в сонячне місце. Температура повітря має коливатися від 20 до 28 °C. Поливають розсаду часто, теплою водою, яка встигла відстоятися. Після цього вибери найсильніші й найгарніші паростки, пікіруй їх і пересаджуй в окремі горщики.

Перець: як садити та на якій відстані

Після того як ти виростив(-ла) розсаду в горщиках, вибери відповідну ділянку землі. Потрібно знайти дуже сонячне і незатінене місце. Перець необхідно висаджувати, дотримуючись схеми 40х40 см. Садять саджанці перцю в лунки на глибину 5–6 см.

Коріння перцю не має бути оголеним, тому пересаджувати потрібно разом із земляною грудкою. Далі потрібно своєчасно поливати перець, прополювати, підживлювати й за необхідності підв’язувати його.

Чим підживити розсаду перців

Підгодовують розсаду кілька разів. Вперше це роблять тоді, коли з’являється перше листя. Для цього візьми гумат калію (2,5 мл на 1 л води) або інші спеціальні добрива для розсади. Цим розчином поливай перець під корінь із розрахунку 1 ст. л. на один паросток. Другий раз потрібно підгодовувати розсаду через кілька тижнів.

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