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Тепер можна легко знайти, де є світло! Мапа України із закладами, які працюють під час відключень електроенергії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 18:30
Перелік закладів в Україні які працюють, коли нема світла: мапа
Фото: Pexels

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