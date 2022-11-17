Тепер можна легко знайти, де є світло! Мапа України із закладами, які працюють під час відключень електроенергії

Українці щодня стають дедалі загартованішими. Ми пристосовуємося до нових умов та продовжуємо жити й працювати попри відключення електроенергії.

Сайт ЛУН місто запустив інтерактивну мапу України із закладами, які мають автономне живлення і працюють під час відключень світла.

Відтепер кожен українець може знайти на мапі кав’ярні, коворкінги, магазини, заправки, аптеки, поштові відділення тощо, які працюють.

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Мапа, яка позначає заклади, що працюють під час вимкнення електроенергії, доступна на сайті та в застосунку ЛУН, вона постійно оновлюється.

Власник бізнесу може додати інформацію про роботу закладу, щоб він був зображений на мапі. Для цього треба заповнити анкету за посиланням. Представники мережевого бізнесу можуть звертатися на пошту: misto@lun.ua.

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