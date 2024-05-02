Перший півфінал Євробачення 2024: дата, де дивитися, та хто виступатиме

У шведському місті Мальме провели жеребкування півфіналів міжнародного співочого конкурсу. Наразі вже відомо, коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2024 і хто виступатиме. Серед учасниць є й Україна.
Жеребкування відбулось 30 січня. Разом з учасниками першого півфіналу стало відомо хто виступатиме у першу і другу частину шоу. Читай, що відомо про перший півфінал Євробачення 2024 і хто увійшов до списку країн.
Список опублікували на офіційному сайті співочого конкурсу.
Разом з Україною у першому півфіналі конкурсу виступлять:
Ці країни братимуть участь в першій половині шоу.
У другій половині першого півфіналу виступлять:
Взяти участь в голосуванні зможуть глядачі країн-учасниць, які виступатимуть у першому півфіналі. Зазначимо, що голосувати за свою країну не можна.
З країн великої п’ятірки, до якої входять держави-засновниці Євробачення, матимуть змогу голосувати Німеччина, Велика Британія, а також переможниця минулого конкурсу Швеція.
Голосування стане доступним одразу після завершення виступів всіх учасників Євробачення 2024.
Відома дата першого півфіналу — вівторок, 7 травня 2024 року.
Другий півфінал відбудеться 9 травня у четвер. Гранд-фінал конкурсу проходитиме 11 травня у суботу, на якому буде визначений переможець Євробачення 2024.
Пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2024 можна буде подивитись на телеканалі Суспільне Культура, або ж на сайтах Суспільне Культура чи Суспільне Євробачення.
Нагадаємо, що за результатами голосування на нацвідборі Євробачення 2024 представниками від України стали Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Детальніше про пісню читай в нашому матеріалі.
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