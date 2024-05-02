Шоу-біз

Перший півфінал Євробачення 2024: дата, де дивитися, та хто виступатиме

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 02 Травня 2024, 08:45
перший півфінал євробачення 2024
Фото: Unsplash

Більше новин
Доступний відпочинок у Європі: найцікавіші напрямки 2024
Доступний відпочинок на морі — можливо? Актуальні та цікаві європейські напрямки 2024
В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА — як долучитися
В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА: як подати заявку і які вимоги до кандидаток
естонія
Прикраси скіфських часів та монети: Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам’ятки
Жінки живуть довше за чоловіків
Жінки живуть довше за чоловіків навіть за гіршого стану здоров’я — результати дослідження
Дивитись більше

Відео
0:07:53
Росіяни роблять підкопи впритул до позицій ЗСУ

Роблять підкопи впритул до наших позицій! Росіяни змінюють тактику бою — НГУ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 2 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:03
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
0:04:23
Росіяни здають власні позиції: як працюють Січеславські десантники
Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці
0:09:33
Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:27
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
0:04:58
Військові втрачають надію на повернення: чи буде демобілізація
Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників
0:14:36
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники підвели військо
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Сирна паска Снікерс
Читати далі
Рецепт сирної паски Снікерс на Великдень: як приготувати десерт самостійно
Віденське тісто на паску: рецепт приготування до Великодня 2023
Читати далі
Не знаєш, який рецепт вибрати? Спробуй паску на віденському тісті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь