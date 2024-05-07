Під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні-2024 за результатами жеребкування

Вже 7 травня дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil змагатиметься за звання найкращих у першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення-2024.

Тож розповідаємо, під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2024, щоб вболівати за дует.

Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2024

Згідно з результатами жеребкування, що відбулося цьогоріч в лютому, представниці від України Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть під номером 5.

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Порядковий номер виступу також необхідний для подальшого голосування за учасника. Адже для участі в голосуванні за допомогою SMS потрібно обов’язково відправити повідомлення на номер 7576 і вказати номер країни-учасниці.

Інші країни першого півфіналу виступатимуть у такому порядку.

Кіпр: Силія Капсіс — Liar; Сербія: Teya Dora — Ramonda; Литва: Silvester Belt — Luktelk; Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue; Україна: Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria; Польща: LUNA — The Tower; Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim; Ісландія: Гера Бйорк — Scared of Heights; Словенія: Raiven — Veronika; Фінляндія: Windows95man — No Rules; Молдова: Наталія Барбу — In the Middle; Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов — Özünlə apar; Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood); Португалія: Іоланда — Grito; Люксембург: Талі — Fighter.

Після оголошення результатів голосування за фаворитів першого півфіналу стане відомо, хто представлятиме свою країну на фіналі, що відбудеться у суботу 11 травня.

Докладніше про пісню Teresa & Maria, що представить Україну ми розповідали в матеріалі.

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