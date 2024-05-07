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Під яким номером виступатиме Україна на Євробаченні-2024 за результатами жеребкування

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 07 Травня 2024, 19:45
Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2024
Фото: Instagram

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