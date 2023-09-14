Доведеться попрацювати, але зробити цілком реально: як підготувати авто до фарбування

Час від часу треба фарбувати автомобіль, щоб не руйнувався кузов. Особливо, якщо є якісь пошкодження. Це може відігравати не таку важливу роль для зовнішнього вигляду, як для того, щоб уповільнити процес руйнування поверхні.

Але до кожної дії потрібна підготовка. Ми розповімо, як підготувати автомобіль до фарбування.

Якісна підготовка автомобіля до фарбування потрібна для того, щоб лакофарбове покриття трималося якомога довше. Якщо пропустити цей етап або зробити його неякісно, то результат фарбування буде поганим і незабаром роботу доведеться переробляти.

Зараз також дивляться

Як підготувати автомобіль до фарбування

Є кілька етапів підготовки автомобіля до фарбування, спочатку треба:

оглянути та помити кузов;

зняти навісні деталі;

відновити прогнилі місця;

усунути вм’ятини;

зачистити поверхні кузова;

знежирити антисиліконом чи іншим засобом;

шпаклювати;

шліфувати;

ґрунтувати.

Як самостійно підготувати авто до фарбування

З першим етапом огляду та миття кузова можуть впоратися всі самостійно. При огляді слід звернути увагу на днище, пороги, стійки, крила та стикові місця. Далі зняти всі підвісні деталі (бампер, елементи тюнінгу, ручки), а також, за необхідності, скла та фари.

Якщо в машині є гнилі місця, їх треба відновити. Якщо ти бачиш здуте покриття, то велика ймовірність того, що під ним іржа.

Прогнилі місця вирізують болгаркою, а потім на них накладають латки, які приварюють за допомогою зварювального апарату.

На наступному етапі треба усунути вм’ятини та зачистити поверхні. На кузові не повинно бути глибоких тріщин або вм’ятин. Можна звернутися за допомогою до фахівців.

Потім слід провести зачистку шліфувальною машинкою та наждачним папером. Потрібно прибрати всі шви, тріщини, відколи, шар старої фарби. Але не перестарайся на цьому етапі, адже так ти можеш зашкодити металу.

Після цього треба знежирити поверхні, щоб шпаклівка краще взялася. Потім треба провести етапи шпаклювання та шліфування.

Шпаклювання треба наносити тонкими шарами й добре просушувати перед нанесенням кожного наступного шару. Робити це за допомогою прямокутного шматка листової гуми. Потім поверхню треба добре відшліфувати й довести до ідеально гладкого стану.

Усім нам хочеться, щоб наша машина мала гарний вигляд. Раніше ми розповідали, як прибрати подряпини на авто.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.