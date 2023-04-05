Жодних органічних добрив! Як і чим підживлювати садову лохину навесні

Лохина — доволі вибаглива рослина. Рідко коли садівники можуть похизуватися щедрим урожаєм. Догляд за лохиною важливий, адже вона потребує кислого середовища та правильних підживлень. У нашому матеріалі ти дізнаєшся все про підживлення лохини навесні 2023.

Підживлення лохини навесні 2023: коли розпочинати підживлення

Щоб збільшити врожаї, потрібно насамперед більше доглядати за кущами садової лохини. Кількох підживлень навесні буде достатньо, щоб восени вона порадувала тебе смачними ягодами.

Звичайних добрив лохині недостатньо, адже вона потребує кислих підживлень або навіть підкислювачів ґрунту. Перше підживлення потрібно проводити в березні — на початку квітня, коли бруньки набухають.

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Можна вводити азотовмісні добрива, які потрібні для активного росту та компенсації поживних речовин, які кущі не отримували взимку.

Друге підживлення проводять після цвітіння лохини — у травні — на початку червня. Для другого підживлення використовують калієві та магнієві підживлення, які потрібні для солодкості ягід. Останнє підживлення кущів садової лохини проводять восени після збору ягід. Для цього використовують фосфорні та калієві добрива.

Отже, підживлення лохини навесні проводять двічі — в кінці березня чи на початку квітня та травні.

Чим підживлювати садову лохину

Для першого підживлення, яке прийдеться на кінець березня чи початок квітня, варто використовувати азотовмісне добриво. Найкраще для цього підходить сульфат амонію чи нітроамофоска. Такі добрива продаються в магазинах для саду та городу.

Перед підживленням лохини слід добре полити кущі, а після — присипати кущі торфом чи іншою мульчею (сосновими шишками, тирсою тощо).

Для другого підживлення — наприкінці весни чи на початку літа — використай сульфат калію та сульфат магнію. Ці мінеральні речовини допомагають ягодам стати солодкими та великими.

Підживлення потрібно проводити в теплу погоду, ідеально — після дощу, вранці або ввечері. З інших мінеральних добрив можна використовувати також сечовину та аміачну селітру.

Садову лохину в жодному разі не варто підживлювати попелом, послідом, гноєм чи перегноєм. Це той випадок, коли органічні добрива можуть лише нашкодити рослині. Адже вони роблять ґрунт лужним, що блокує ріст рослини, яка любить кисле середовище.

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